БНТ със специална програма в деня на вота

Българската национална телевизия ще предложи специална програма за отразяване на изборите за президент и вицепрезидент в ефира на БНТ 1 и на дигиталните си платформи. От началото на гласуването до обявяването на резултатите и първите политически реакции обществената телевизия ще проследи изборния процес чрез специални студиа, информационни емисии и преки включвания от страната и чужбина. През целия ден зрителите ще получават актуални новини, експертни анализи и коментари, а впечатляваща светлинна визуализация върху сградата на БНТ ще представя актуалните резултати в изборната нощ, допълвайки отразяването на вота.

Изборният ден в ефира на БНТ 1 започва в 06:55 ч. със специалното студио „Денят на избора“ с водещи Христина Христова и Симеон Иванов.

От 9:00 до 12:00 ч, студиото ще продължи с водещ Георги Любенов, а журналисти, политически анализатори и популярни личности ще коментират хода на изборния ден. Репортерите на БНТ ще предават на живо от изборните секции и ще проследят гласуването на основните кандидати за президентската институция.

В 15:20 ч. започва „Изборът: Още от деня“ с водещ Поли Златарева. Зрителите ще разгледат непознатите зали на властта и ще чуят неразказни истории от „Дондуков“ 2. От 17:00 ч. до 18:00 ч. артистично пространство в сърцето на столицата ще се превърне в специално студио „Твоят глас“ с водещ Добрина Чешмеджиева. След ефира дискусията ще продължи онлайн в YouTube канала на БНТ от 20:00 ч, с коментари за първите резултати от изборния ден.

Добрина Чешмеджиева - водещ: "Искаме да чуем гласовете на младите хора, на активните хора, на всички наши зрители, които следиха кампанията по БНТ, и които ще очакват развръзката. Ще имаме много интересни гости - българи и чужденци, за които нашата родина е втори дом. Още нещо ново и различно, ще използваме специална платформа, в която ще събираме гласовете не само на публиката и гостите в нашето студио, но и на нашите зрители, както и техните въпроси."

Кулминацията на специалната програма е студиото „Нощта на избора“, с водещи Бойко Василев и Аделина Радева, което започва след централната емисия новини. В студиото ще се срещнат авторитетни анализатори и коментатори, а първите политически реакции ще очертаят голямата картина на вота и възможните последствия от него.

Аделина Радева - водещ: "И в тази нощ на изборите, нашите зрители не трябва да имат никакви съмнения, че БНТ ще заложи на авторитетите и високата експертиза. Най-точните прогнозни резултати ще получим от агенциите, с които работим - "Алфа рисърч" и "Мяра". Благодарение на сондажите, които правят буквално до последните дни преди изборите и първите екзит полове, които ще покажем в нощта на избора, ще можем много прецизно да видим разликите, вълненията и движенията в електоралните нагласи в сравнение и с това, което се случва последните дни и оглавява новинарския поток. Смятам, че ще бъдем интересни, ще има нови моменти, смятам, че ще си струва да ни изберат и да гледат БНТ в нощта на избора."

С модерна визия и най-актуалните данни БНТ ще даде възможност на зрителите да видят първи прогнозните резултати и да проследят в реално време победителите в президентската надпревара. Сградата на Българската национална телевизия отново ще привлече вниманието, като се превърне в най-големия екран в България за резултатите от вота. Впечатляваща светлинна визуализация ще покаже актуалните резултати от избора за президент и вицепрезидент в центъра на столицата.

Бойко Василев - водещ: "Нашата супер сила в нощта на изборите е едновременно да покажем това, което зрителите очакват от нас и знаят, че ще получат и да ги изненадаме. Така че политиката не бива да бъде спектакъл, при нас обаче тя ще бъде сюжет с драматургия, с изненади. Най-интересните коментатори, най-точните прогнозни резултати, те ще бъдат показани отново с 3D мапинг на сградата на БНТ, с която тя ще стане център на нощта."

Водещият Стефан А. Щерев ще влезе в необичайна роля и ще покаже друг ракурс към изборния ден. Той ще посрещне своите гости в по-нестандартно студио на една от най-високите точки в София – покрива на обществената телевизия.

Стефан А. Щерев - водещ: "Ще ги гледаме от високо, но не високомерно. Но от високо се вижда най-добре и с моите гости ще видим една малко по-различна гледна точка към изборите. Изборите, които правим всеки ден - важни ли са, до колко са важни и как определят бъдещето ни. А да наистина С. е най-високото изборно място в България. БНТ е призвана да бъде навсякъде и в най-лошото време нас няма какво да ни изплаши."

Новинарските емисии ще бъдат на всеки кръгъл час от 7:00 до 10:00 ч. с водещ Румен Йончев. В 12:00 ч. Нора Арсова ще представи най-важното от изборния ден до момента у нас и по света в едночасовата обедна емисия „По света и у нас“.

Централната емисия новини „По света и у нас“ ще бъде в 18:00 ч. с обобщена информация за развитието на изборния ден към момента и с водещи Филипа Огнянова и Костадин Филипов.

Над 40 репортерски екипа на БНТ ще отразяват развитието на изборния ден от ключови точки в страната и извън нея. Специални пратеници ще предават от Турция, Франция и Великобритания, а кореспондентите на БНТ в САЩ, Белгия и Румъния, заедно с екипите, които ще се включват пряко от Испания, Германия и Нидерландия, ще представят актуална информация за протичането на вота сред българските общности зад граница.

Българската национална телевизия ще отрази изборния ден и във всички дигитални платформи, а сайтът bntnews.bg ще предава на живо.