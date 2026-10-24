Облачно и мъгливо сутринта, слънчево следобед

В източната половина от страната сутринта и до около обяд се очакват валежи от дъжд, значителни на места, ще има и гръмотевични бури.

Следобяд валежите бързо ще спрат. Облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони и силен северозападен вятър.

Температурите следобед ще са между 15° и 20°, в София – около 15°.

По Черноморието сутринта ще е все още облачно, видимостта ще бъде намалена и ще превалява, на отделни места ще прегърми.

Следобяд валежите ще спират, а облачността ще намалява. Ще духа умерен северозападен вятър.

Температурите ще са около 16°-18°, а вълнението на морето ще е 2-3 бала.

И в планините до обяд облачността ще е по-значителна, но през деня ще е слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър, посоката ще е от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 7°.

Сутрин ще е мъгливо, следобед слънчево. Ще превали на отделни места в понеделник.

Във вторник и в сряда ще е почти без валежи.