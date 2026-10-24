БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра":...
Чете се за: 00:52 мин.
Към 20.00 ч. Само 3% разлика между Йотова-Вълчев и...
Чете се за: 00:45 мин.
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова...
Чете се за: 00:45 мин.
ЦИК: Към 12.00 часа избирателната активност е 5,8%,...
Чете се за: 01:25 мин.
Специална програма на БНТ за президентските избори...
Чете се за: 04:55 мин.
С двулитрова бира в багажа: Отстраниха председател на СИК...
Чете се за: 02:02 мин.
Първи брифинг на ЦИК в изборния ден: Няма данни за жалби...
Чете се за: 03:12 мин.
България избира седмия президент
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ * * * Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат екзитполове на "Мяра" и "Алфа Рисърч" * * * БНТ със специална програма за президентските избори до края на вечерта

Облачно и мъгливо сутринта, слънчево следобед

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В източната половина от страната сутринта и до около обяд се очакват валежи от дъжд, значителни на места, ще има и гръмотевични бури.

Следобяд валежите бързо ще спрат. Облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони и силен северозападен вятър.

Температурите следобед ще са между 15° и 20°, в София – около 15°.

По Черноморието сутринта ще е все още облачно, видимостта ще бъде намалена и ще превалява, на отделни места ще прегърми.

Следобяд валежите ще спират, а облачността ще намалява. Ще духа умерен северозападен вятър.

Температурите ще са около 16°-18°, а вълнението на морето ще е 2-3 бала.

И в планините до обяд облачността ще е по-значителна, но през деня ще е слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър, посоката ще е от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 7°.

Сутрин ще е мъгливо, следобед слънчево. Ще превали на отделни места в понеделник.

Във вторник и в сряда ще е почти без валежи.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат данни на "Алфа Рисърч"
1
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей...
ЦИК: Към 12.00 часа избирателната активност е 5,8%, най-висока е във Видин
2
ЦИК: Към 12.00 часа избирателната активност е 5,8%, най-висока е...
ЦИК: 16,04% е избирателната активност към 16.00 ч.
3
ЦИК: 16,04% е избирателната активност към 16.00 ч.
Специална програма на БНТ за президентските избори – от първите часове на гласуването до изборната нощ
4
Специална програма на БНТ за президентските избори – от...
Гледайте по БНТ 3 световно първенство по борба
5
Гледайте по БНТ 3 световно първенство по борба
Рекордно ниска избирателна активност в сливенския квартал "Надежда"
6
Рекордно ниска избирателна активност в сливенския квартал...

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
2
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
3
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
4
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на Бинев, заподозрени за неговото убийство
5
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на...
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Времето

Студен въздух се очаква да нахлуе до края на деня, на места ще превали
Студен въздух се очаква да нахлуе до края на деня, на места ще превали
Преминахме към астрономическото часово време тази сутрин Преминахме към астрономическото часово време тази сутрин
Чете се за: 02:05 мин.
Слънчево време утре с мъгли сутрин и захлаждане в началото на седмицата Слънчево време утре с мъгли сутрин и захлаждане в началото на седмицата
Чете се за: 02:45 мин.
Сутрешната мъгла в последната неделя за октомври Сутрешната мъгла в последната неделя за октомври
Чете се за: 02:42 мин.
Слънчево време в следобедните часове Слънчево време в следобедните часове
Чете се за: 02:22 мин.
Дъжд, придружен с гръмотевици в Централна и Източна България, температурите се понижават Дъжд, придружен с гръмотевици в Централна и Източна България, температурите се понижават
7065
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Оспорвана битка за "Дондуков" 2, Йотова - 35%, Гюров - 31,9%
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Оспорвана битка за...
Чете се за: 00:52 мин.
Политика
Паралелно преброяване на 100%, "Алфа рисърч": Балотаж между Йотова (34,6%) и Гюров (32,7%) Паралелно преброяване на 100%, "Алфа рисърч": Балотаж между Йотова (34,6%) и Гюров (32,7%)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
МВР: Изборите преминаха спокойно, 17 000 служители охраняваха секциите МВР: Изборите преминаха спокойно, 17 000 служители охраняваха секциите
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
3D мапинг превръща сградата на БНТ в екран в изборната нощ 3D мапинг превръща сградата на БНТ в екран в изборната нощ
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
НА ЖИВО: "Нощта на избора" - в очакване на резултатите от...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Сърбия гласува за парламент, дълги опашки се извиха пред...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Мащабна инвестиция в строителството е една от водещите версии за...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
"Оставка", "Достатъчно": Хиляди протестираха в...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ