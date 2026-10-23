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Възможни удари срещу Иран този уикенд?

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Възможни удари срещу Иран този уикенд?
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Съединените щати биха могли да нанесат удар по Иран още този уикенд, заяви американският пратеник Том Барак, след нарастване на заплахите от Вашингтон и Израел в този смисъл през последните дни.

„Може ли да има удар този уикенд? Абсолютно“, каза влиятелният американски служител в Близкия изток, понастоящем посланик в Анкара и специален пратеник за Сирия, в интервю за инфлуенсъра Марио Науфал.

Барак обаче добави: „Президентът ДоналдТръмп е отворен за сделка, налична и достъпна, и ние сме на масата за преговори от месеци.“

На въпрос за забележките на посланика му в Турция, американският президент сякаш ги омаловажи: „За моя посланик ли става дума? Той е доста влиятелен човек, предполагам. Ако е така, нямам абсолютно никаква представа“, каза той пред репортери във Флорида.

#възможни удари #САЩ #Иран

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