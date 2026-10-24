Транспортирани са машините за гласуване във Варна за утрешния вот

В секциите с над 300 избиратели вотът е с машини. Със специализиран транспорт и под охрана устройствата за гласуване, предназначени за Варненска област, бяха транспортирани късно снощи. Днес започна разтоварването им от тировете. За тези избори те са с 201 повече.

комисар Димитър Луков, началник на "Охранителна полиция"- Варна: "Общо машините за гласуване в област Варна са 753 – с 201 повече от предните избори. Това е така заради правилото, според което в секциите с повече от 500 гласоподаватели трябва да има две машини вместо една. Хартиени бюлетини са налични за всички секции. Ако някоя от машините се повреди, би следвало да се премине към гласуване с хартиени бюлетини. Има секции с под 300 гласоподаватели. Там машини няма да има и гласуването ще бъде изцяло на хартия."