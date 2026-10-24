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С 1 час назад: Тази нощ се връщаме към астрономическото часово време

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Снимка: илюстративна
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В изпълнение на Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 19 януари 2001 г. на 25 октомври 2026 г. се връщаме към астрономическото часово време, напомнят от Българския институт по метрология.

Промяната ще се извърши в 4:00:00 ч. местно време, когато часовниците се връщат 1 (един) час назад.

Смяната на часовото време съвпада с президентските избори в страната, като изборният ден започва в 7:00 часа. Всички съвременни смартфони, компютри и смарт устройства преминават към новото време автоматично.

От Съвета на Европейския съюз посочват, че според действащата в момента директива всички държави членки преминават към лятното часово време в последната неделя на март и обратно към стандартното за тях време ("зимно часово време") в последната неделя на октомври.

#смяна на часово време #астрономическо време #зимно часово време

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