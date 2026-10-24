Франция се готви за нов ден на протести

Франция се готви днес за нови масови протести срещу високите разходи за живот, скъпите горива и лошото състояние на образованието.

70 000 полицаи и жандармеристи ще охраняват планираните шествия в опит да предотвратят погромите по време на протестите на гимназистите и жълтите жилетки миналата седмица.

Този път единствените разрешени събития са организирани от синдикатите. Много магазини няма да работят. Лувърът също затваря врати. В Лион протестите бяха забранени. Напрежение се очаква и около конгреса на партията „Национален сбор“ на Марин Льо Пен, който ще се проведе в Орлеан.