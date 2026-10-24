Подготовката за вота в Благоевградска област

На последните парламентарни избори в Благоевград стотици членове на секционни избирателни комисии бяха сменени в последния момент. Ще се повтори ли тази практика и сега?

Най-много смени на членове на секционните избирателни комисии към този момент има в община Петрич, област Благоевград. Те са около 110.

Йоана Лозанова-Паланкова, председател на РИК - Благоевград: "Смените със сигурност ще дадат някакво отражение, но ние се надяваме, че новите членове, които идват, вече ще бъдат под някаква форма подготвени. След приключването на обученията, които проведохме по график, бяха извършени голяма част от тези смени. Новите членове ще разполагат с методическите указания, които ще им раздадем днес заедно с останалите изборни книжа. Така че във всеки един момент, когато възникне някакъв проблем в секция, те ще имат опорна точка в лицето на тези методически указания и ще могат спокойно да се ръководят от тях."

По думите на председателя на РИК – Благоевград, няма голям брой смени в останалите части на областта.

Вижте повече във видеото