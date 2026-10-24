БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
С 1 час назад: Тази нощ се връщаме към астрономическото...
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Подготовката за вота в Благоевградска област

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

На последните парламентарни избори в Благоевград стотици членове на секционни избирателни комисии бяха сменени в последния момент. Ще се повтори ли тази практика и сега?

Най-много смени на членове на секционните избирателни комисии към този момент има в община Петрич, област Благоевград. Те са около 110.

Йоана Лозанова-Паланкова, председател на РИК - Благоевград: "Смените със сигурност ще дадат някакво отражение, но ние се надяваме, че новите членове, които идват, вече ще бъдат под някаква форма подготвени. След приключването на обученията, които проведохме по график, бяха извършени голяма част от тези смени. Новите членове ще разполагат с методическите указания, които ще им раздадем днес заедно с останалите изборни книжа. Така че във всеки един момент, когато възникне някакъв проблем в секция, те ще имат опорна точка в лицето на тези методически указания и ще могат спокойно да се ръководят от тях."

По думите на председателя на РИК – Благоевград, няма голям брой смени в останалите части на областта.

Вижте повече във видеото

#избори на 25 октомври #президентски избори 2026 г. #Благоевград

Последвайте ни

ТОП 24

Първата съпруга на Милен Цветков: Надявам се някой ден да имаме бързо правосъдие и ясно написани закони
1
Първата съпруга на Милен Цветков: Надявам се някой ден да имаме...
Началникът на НСО генерал-майор Емил Тонев заяви готовност да подаде оставка
2
Началникът на НСО генерал-майор Емил Тонев заяви готовност да...
Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм законосъобразно моите функции
3
Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм...
Вълна от реакции след инцидента с Колтуклиева (ОБЗОР)
4
Вълна от реакции след инцидента с Колтуклиева (ОБЗОР)
ДПС: България не е казарма и Радев няма да ни тъпче с диктаторски ботуш!
5
ДПС: България не е казарма и Радев няма да ни тъпче с диктаторски...
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
6
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
3
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
4
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
Първата съпруга на Милен Цветков: Надявам се някой ден да имаме бързо правосъдие и ясно написани закони
5
Първата съпруга на Милен Цветков: Надявам се някой ден да имаме...
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
6
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да...

Още от: Президентски Избори 2026

Транспортирани са машините за гласуване във Варна за утрешния вот
Транспортирани са машините за гласуване във Варна за утрешния вот
БНТ със специална програма в деня на вота БНТ със специална програма в деня на вота
Чете се за: 07:00 мин.
ЦИК се срещна с международни наблюдатели от над 14 държави ЦИК се срещна с международни наблюдатели от над 14 държави
Чете се за: 01:42 мин.
"Галъп": Двойката Йотова - Вълчев води убедително с 43,2% подкрепа "Галъп": Двойката Йотова - Вълчев води убедително с 43,2% подкрепа
Чете се за: 01:42 мин.
"Тренд": Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят с 45,9% в проучване за президентския вот "Тренд": Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят с 45,9% в проучване за президентския вот
Чете се за: 01:05 мин.
Последен ден от кампанията: 27 кандидатпрезидентски двойки влизат в битката за вота в неделя Последен ден от кампанията: 27 кандидатпрезидентски двойки влизат в битката за вота в неделя
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

БНТ със специална програма в деня на вота
БНТ със специална програма в деня на вота
Чете се за: 07:00 мин.
У нас
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Сбиване между две враждуващи групи в Петрич завърши с двама пострадали и един задържан Сбиване между две враждуващи групи в Петрич завърши с двама пострадали и един задържан
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Транспортирани са машините за гласуване във Варна за утрешния вот
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Подготовката за вота в Благоевградска област
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Сунгурларе и Белица, обществени поръчки за милиони евро и една...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Отново потопен кораб в Черно море: Един загинал и трима в неизвестност
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ