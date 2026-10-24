Среща на външните министри на България и Франция: Двамата обсъдиха във Варна сигурността в Черно море

Външните министри на България и Франция обсъдиха във Варна актуализираната пътна карта към декларацията за стратегическо партньорство между двете държави. Документът е продължение на споразумението от 2008 г. Черно море е ключово за Европа, а сигурността му е важна и за други региони, заяви българският външен министър Велислава Петрова.

Велислава Петрова, министър на външните работи: „Важно е, че до мен стои френският външен министър, защото България и Франция споделят визията, че трябва да има мораториум върху атаките срещу търговски кораби в Черно море. Това трябва да бъде резултат от взаимни усилия, които ние, както на регионално ниво така и на ниво ЕС, така и на ниво НАТО трябва да работим усилено това да се случи. Франция е една от държавите, които наистина поставиха на преден план сигурността на корабоплаването, както в Ормуз проток, така и тук, в Черно море. Радвам се, че можем да работим заедно по този начин, по тази линия.“