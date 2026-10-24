Среща на външните министри на България и Франция: Двамата обсъдиха във Варна сигурността в Черно море

Външните министри на България и Франция обсъдиха във Варна актуализираната пътна карта към декларацията за стратегическо партньорство между двете държави. Документът е продължение на споразумението от 2008 г. Черно море е ключово за Европа, а сигурността му е важна и за други региони, заяви българският външен министър Велислава Петрова.
Велислава Петрова, министър на външните работи: „Важно е, че до мен стои френският външен министър, защото България и Франция споделят визията, че трябва да има мораториум върху атаките срещу търговски кораби в Черно море. Това трябва да бъде резултат от взаимни усилия, които ние, както на регионално ниво така и на ниво ЕС, така и на ниво НАТО трябва да работим усилено това да се случи. Франция е една от държавите, които наистина поставиха на преден план сигурността на корабоплаването, както в Ормуз проток, така и тук, в Черно море. Радвам се, че можем да работим заедно по този начин, по тази линия.“
Жан-Ноел Баро, министър на външните работи на Франция: „Агресията на Русия в Украйна отново се разшири. Бяхме свидетели на атаки срещу търговски кораби близо до България – за първи път на 6 октомври, а след това и на 13 октомври. Днес ще използвам възможността да подпишем пътната карта към стратегическото партньорство между нашите две страни. Тя ще подкрепи бъдещата платформа за морска сигурност, която ще се осъществи тук през следващите години – във Варна, както и в Констанца. Това е проект на Европейския съюз, който свидетелства за намерението му да защитава източния си фланг срещу хибридните атаки в отговор на засилената агресия на Русия.“