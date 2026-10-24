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Ивет Велинова в предаването "Аз съм"

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Спорт
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Велинова се надява, че нейната упоритост ще й помогне да стигне до почетната стълбичка.

ивет велинова предаването съм
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Ивет Велинова е поредният герой в спортната поредица на БНТ за млади таланти „Аз съм“.

16-годишната лекоатлетка тренира в клуб "Цвети Кирилова".

"Всичко започна преди близо 10 години. Баща ми реши да ме заведе на тренировка по лека атлетика. Баща ми се е занимавал с футбол и е играл във Велбъжд. За мен Цвети Кирилова е един пример. Надявам се един ден да стигна нейните резултати", сподели тя.

Велинова се надява, че нейната упоритост ще й помогне да стигне до почетната стълбичка.

"400 м е моята дисциплина и 200 м понякога. Смятам да продължа в тези дисциплини, защото не се чувствам достатъчно подготвена за другите. Определям се като много упорит човек, и когато си поставям цел, я изпълнявам. Трябва да развия бързината и експлозивността. На първо време се стремя да стигна до стълбичката. За мен участие на олимпийски игри би било огромна чест. Любимите ми лекоатлети са Божидар Саръбоюков, Ивет Лалова и Габриела Петрова", допълни тинейджърката.

Вижте епизода във видеото.

#Аз съм

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