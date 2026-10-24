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Сутрешната мъгла в последната неделя за октомври

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През нощта в страната ще преобладава ясно време. След полунощ в низините и котловините ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Ще бъде почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, в София – около 7°. Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

Утре ще преобладава слънчево време. До обяд на много места в равнинната част от страната ще бъде мъгливо. След обяд над Югозападна България ще има по-значителни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. В Западна България ще бъде почти тихо, в Източна – със слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, в София – около 16°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Преди обяд на много места видимостта ще бъде намалена. Ще бъде почти тихо, след обяд ще се появи слаб вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат около 16°-17°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър, предимно от юг. След обяд над масивите от Югозападна България ще има по-значителни увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 7°.

В началото на следващата седмица вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлуе относително по-хладен въздух. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни над Западна България, а в югозападните райони на отделни места ще превали.

Във вторник в западната половина от страната вятърът ще отслабне, на места и ще стихне; в източната - ще е от североизток, предимно умерен. Облачността ще е променлива, по-значителна сутринта над Източна България, където все още на отделни места са възможни превалявания. По долините на реките и в котловините в Западна България сутринта ще има условия за мъгли. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните - между 12° и 17°.

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