БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Чете се за: 03:52 мин.
С 1 час назад: Тази нощ се връщаме към астрономическото...
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Турнирът по таекуондо "Рамус София Къп" започна с минута мълчание в памет на Слави Бинев

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Президентът на Българската федерация по олимпийско таекуондо бе убит по-рано днес.

Турнирът по таекуондо "Рамус София Къп" започна с минута мълчание в памет на Слави Бинев
Снимка: Таекуондо клуб „Рамус“
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Президентът на Българската федерация по олимпийско таекуондо Слави Бинев беше убит в столичен квартал Павлово малко преди 10:30 часа тази сутрин. Днес той трябваше да открие големия международен турнир "Рамус София Къп" в зала "Левски София".

Надпреварата започна с минута мълчание в негова памет. Бинев беше най-големият деятел в българското таекуондо - европейски шампион от 1992 година, многократен шампион на България. През 2017 година той става президент на Българската федерация по олимпийско таекуондо, а от 2025 година е заместник-председател на Българския олимпийски комитет и член на борда на директорите на World Taekwondo.

Бинев имаше и основна заслуга за привличането в българския национален отбор на Кимия Ализаде – бронзова медалистка от олимпийските игри в Париж през 2024 година.

В момента се провежда 13-ото издание на "Рамус София Къп" и повече от 650 състезатели от над 10 държави ще спорят за медалите в днешния ден.

Вижте подробности по темата във видеото.

Свързани статии:

Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
Чете се за: 03:52 мин.
#Рамус София Къп 2026 #Слави Бинев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм законосъобразно моите функции
1
Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм...
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
2
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Вълна от реакции след инцидента с Колтуклиева (ОБЗОР)
3
Вълна от реакции след инцидента с Колтуклиева (ОБЗОР)
ДПС: България не е казарма и Радев няма да ни тъпче с диктаторски ботуш!
4
ДПС: България не е казарма и Радев няма да ни тъпче с диктаторски...
ГЕРБ-СДС няма да внасят подпис с искане за оставката на председателя на НС Михаела Доцова
5
ГЕРБ-СДС няма да внасят подпис с искане за оставката на...
Съюзът на българските журналисти настоява за законодателни промени в защита на журналистите след инцидента със Соня Колтуклиева
6
Съюзът на българските журналисти настоява за законодателни промени...

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Първата съпруга на Милен Цветков: Надявам се някой ден да имаме бързо правосъдие и ясно написани закони
3
Първата съпруга на Милен Цветков: Надявам се някой ден да имаме...
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
4
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
5
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
6
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да...

Още от: Видео

Стойчо Младенов: ЦСКА играе това, което всички силни европейски отбори практикуват
Стойчо Младенов: ЦСКА играе това, което всички силни европейски отбори практикуват
Стоян Кубатов е полуфиналист в първия ден на световното първентво по борба в Астана Стоян Кубатов е полуфиналист в първия ден на световното първентво по борба в Астана
Чете се за: 01:32 мин.
Ивет Велинова в предаването "Аз съм" Ивет Велинова в предаването "Аз съм"
Чете се за: 01:17 мин.
Високо напрежение във федерацията по водна топка Високо напрежение във федерацията по водна топка
Чете се за: 03:00 мин.
БНТ 3 ще предава световното първенство по борба БНТ 3 ще предава световното първенство по борба
Чете се за: 00:25 мин.
Валентин Илиев за феновете на ЦСКА: За пореден път показаха една изключителна подкрепа и любов към отбора си Валентин Илиев за феновете на ЦСКА: За пореден път показаха една изключителна подкрепа и любов към отбора си
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
653 машини ще бъдат използвани в Бургаска област за изборите в неделя 653 машини ще бъдат използвани в Бургаска област за изборите в неделя
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Новият ВСС: Избират членовете от прокурорската квота Новият ВСС: Избират членовете от прокурорската квота
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Каква е подготовката за гласуване на българите в Турция? Каква е подготовката за гласуване на българите в Турция?
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Среща на външните министри на България и Франция: Двамата обсъдиха...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Украйна съобщи, че бързата връзка със "Старлинк" е...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
БНТ със специална програма в деня на вота
Чете се за: 07:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ