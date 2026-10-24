Турнирът по таекуондо "Рамус София Къп" започна с минута мълчание в памет на Слави Бинев

Президентът на Българската федерация по олимпийско таекуондо Слави Бинев беше убит в столичен квартал Павлово малко преди 10:30 часа тази сутрин. Днес той трябваше да открие големия международен турнир "Рамус София Къп" в зала "Левски София".

Надпреварата започна с минута мълчание в негова памет. Бинев беше най-големият деятел в българското таекуондо - европейски шампион от 1992 година, многократен шампион на България. През 2017 година той става президент на Българската федерация по олимпийско таекуондо, а от 2025 година е заместник-председател на Българския олимпийски комитет и член на борда на директорите на World Taekwondo.

Бинев имаше и основна заслуга за привличането в българския национален отбор на Кимия Ализаде – бронзова медалистка от олимпийските игри в Париж през 2024 година.

В момента се провежда 13-ото издание на "Рамус София Къп" и повече от 650 състезатели от над 10 държави ще спорят за медалите в днешния ден.

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