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Черноморски хъб за сигурност ще бъде обособен във Варна и Констанца

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деян Михайлов
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външни министри
Снимка: БТА
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Черноморски хъб за сигурност ще бъде обособен във Варна и Констанца. Това стана ясно след среща на външния министър Велислава Петрова с френския й колега Жан-Ноел Баро във Варна. Черноморският хъб е част от стратегическия европейски подход към сигурност в региона.

Черно море е ключово за Европа, а сигурността му е важна и за други региони, заяви външният министър Велислава Петрова.

Велислава Петрова, външен министър на България: „Важно е, че до мен стои френският външен министър, защото България и Франция споделят визията, че трябва да има мораториум върху атаките срещу търговски кораби в Черно море. Това трябва да бъде резултат от взаимни усилия, които ние, както на регионално ниво така и на ниво ЕС, така и на ниво НАТО трябва да работим усилено това да се случи.”

Черноморският хъб за сигурност ще има база във Варна. Очаква се това да бъде Висшето военноморско училище. Другата база на хъба ще е в Констанца.

Жан-Ноел Баро, министър за Европа и външните работи на Франция: „Това е проект на Европейския съюз, който свидетелства за намерението му да защитава източния си фланг срещу хибридните атаки в отговор на засилената агресия на Русия.“

Снимки: БТА

Външните министри се обединиха около становището, че трябва да има мораториум върху атаките срещу търговски кораби в Черно море.

Жан-Ноел Баро, министър за Европа и външните работи на Франция: „Агресията на Русия в Украйна отново се разшири. Бяхме свидетели на атаки срещу търговски кораби близо до България – за първи път на 6 октомври, а след това и на 13 октомври. Днес ще използвам възможността да подпишем пътната карта към стратегическото партньорство между нашите две страни.“

Велислава Петрова, външен министър на България: „Франция е една от държавите, които наистина поставиха на преден план сигурността на корабоплаването, както в Ормузкия проток, така и тук, в Черно море. Радвам се, че можем да работим заедно по този начин, по тази линия.“

В момента фокусът е върху техническата част на изграждането на хъба във Висшето венноморско училище. Според въшния ни министър е важна подкрепата от ЕС и Франция за финансирането на инициативата.

#Черноморски хъб #Констанца #Варна #сигурност

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