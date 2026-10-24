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Самолет се разби в двора на къща край Плевен

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Загинал е 22-годишният пилот на самолета

самолет разби двора къща плевен
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Малък самолет Cessna 150 падна в двора на къща в плевенското село Бохот.

Сигналът е подаден към 15.30 часа днес.

При инцидента е загинал пилотът на самолета. Той е бил млад курсист.

Полетът не е бил част от обучението му - мъжът се е качил сам и е излетял без разрешение. Свидетелят, който е подал сигнала до 112, е видял как пилотът прави маневри във въздуха, след което изпуска самолета и се забива в двор на съседна къща.

В този момент в къщата не е имало хора.

#двора на къща #разбит #Плевен #самолет

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