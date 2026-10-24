Задържаха заподозрян за пожар в „Орлово гнездо“ - бившата резиденция на Хитлер

Полицията в Бавария задържа заподозрян за пожара в алпийската резиденция на Адолф Хитлер, известна с името „Орлово гнездо“. Пожарната в Траунщайн, градче на границата с Австрия, получава сигнал за инцидента в 21.15 часа местно време.

Огънят гори до ранните часове на днешния ден заради трудната проходимост и голямата надморска височина от 1800м. Няма данни за пострадали. Хитлер и други високопоставени лица на нацисткия режим използват резиденцията, за да планират инвазията срещу Съветския съюз през лятото на 1941 година. Днес сградата е популярен туристически обект с гостилница.

В Германия от години се води обществен дебат дали да се пазят подобни исторически паметници. През юни тази година Берлин обяви, че ще разруши един от бункерите на Хитлер в германската столица. Месец по-късно властите в Австрия превърнаха родната къща на Хитлер в полицейски участък.