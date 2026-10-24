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Вотът във Великобритания: По-голям брой секции в сравнение с април

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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вотът великобритания голям брой секции сравнение април месец
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Спокойно протича подготовката за утрешния вот и в Обединеното кралство. Разкритите секции там са 82, като в 27 от тях ще има машини.

На парламентарните избори през април в страната имаше само 28 секции, което предизвика напрежение. Сега най-много са секциите в Лондон - 24. 4 има в българското посолство, по две в районите с най-компактно българско население - Баркинг, Палмърс Грийн и Стратфорд. На вота през април в Баркинг са гласували около 1 200 души. Сега очакванията също са за сериозен интерес. Представители на секционните комисии в района не мислят, че ще има проблем с попълването на декларациите пред тях, но признават, че решението е странно за мнозина.

Агоп Калугян, член на СИК: „Очакваме по-ниска избирателна активност може би, никой не знае. Декларациите трябва да се попълват пред комисията, така че ще има човек от комисията, който ще наблюдава дали всеки собственоръчно си е попълнил и подписал декларацията.“

Таня Димитрова, председател на СИК: „Тази година изборите са много по-организирани, работим с много по-професионален екип, включително хора от България, които идват да помагат. Имаше много добри обучения на всички, които ще работят за изборите.“

#април месец #голям брой секции #вотът #Великобритания

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