Вотът във Великобритания: По-голям брой секции в сравнение с април

Спокойно протича подготовката за утрешния вот и в Обединеното кралство. Разкритите секции там са 82, като в 27 от тях ще има машини.

На парламентарните избори през април в страната имаше само 28 секции, което предизвика напрежение. Сега най-много са секциите в Лондон - 24. 4 има в българското посолство, по две в районите с най-компактно българско население - Баркинг, Палмърс Грийн и Стратфорд. На вота през април в Баркинг са гласували около 1 200 души. Сега очакванията също са за сериозен интерес. Представители на секционните комисии в района не мислят, че ще има проблем с попълването на декларациите пред тях, но признават, че решението е странно за мнозина.