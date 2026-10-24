Кой е Слави Бинев?

Слави Бинев е сред най-разпознаваемите и противоречи фигури в българския бизнес, както и в спортния и политически живот по време на прехода.

Кариерата на Слави Бинев започва като успешен състезател и треньор по таекуондо. Той е сред основателите на първия частен клуб за бойни изкуства. През 90-те години - времето на силовите групировки и мутрите, се утвърждава като еднo от водещите лица в развлекателния бизнес и нощния живот на София. Под контрола на неговия холдинг от над 100 фирми са популярни нощни заведения, охранителни и строителни фирми, медии и финансови къщи.

Един от най-известните епизоди в биографията му е въоръженият сблъсък в спортния клуб „Дескрим“. Бинев е пребит и отвлечен от хора, свързвани със силовата групировка ВИС. Това е началото на т.нар. гангстерска война на групировките. Бинев е създател на Асоциация „Защита", която е учредена със заявката да се противопостави на конкурентните охранителни фирми на „борците".

Друг скандал около името му е получаването на благородническата титла архонт. Тя се дава за заслуги към Църквата и човечеството. Първоначално Светият синод я обявява за недействителна, но години по-късно я узаконява. Политическата му кариера започва през 2007 година. Два пъти става евродепутат. По-късно създава собствен политически проект - ГОРД-Гражданско обединение за реална демокрация.

През 2014 година става народен представител от Националния фронт за спасение на България. Избирането му за председател на парламентарната комисия по култура и медии предизвика протести на представители на културните среди и той се оттегли от поста.

Слави Бинев, 2014 година: „Много от вас знаят моето минало, което бе различно интерпретирано, там е ясно едно - мафията не можа да ме убие, но културата и медиите могат да пият вино вечерта от моя череп. Образно казано.“

През последните години Бинев е председател на управителния съвет на Българската федерация по таекуондо и е вицепрезидент на Европейската федерация по олимпийско таекуондо.