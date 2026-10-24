Вотът в Турция: 3 пъти повече секции, но по-малко заявления

Турция е на второ място по брой секции за вота в чужбина. На този вот те са три пъти повече, отколкото на парламентарните избори през април. Но пък заявленията са по-малко този път с 15%. Говори ли това и за по-слаб интерес към президентските избори?

По традиция на президентски избори интересът на изселниците в Турция не е толкова голям, колкото на парламентарните с изключение на предишния вот през 2021 година, когато имаше кандидат от турски произход. 78 е броят на секциите в Турция. Най- много са в Истанбул, където има 22 секции - всички те бяха подготвени и запечатани днес в деня на размисъл. От тези 22 секции само в 5 има машинно гласуване, а броят на заявленията е наистина по-нисък - над 15 хиляди през април, сега те са малко под 13 200. Но най-голямото предизвикателство за изселниците тук са промените в изборното законодателство и най-вече попълването на декларациите, които винаги са били източник на напрежение сред избирателите тук. Какви са нагласите им, как протече подготовката за изборния ден и какво да очакваме утре?

Събота - спокоен почивен ден за квартал Авджълар и по нищо не личи, че предстоят български избори. В минали години тук имаше предизборни плакати на турски. На вота през април в квартала, населен с много турци с български паспорти имаше една секция, сега те са две. Хората положително приемат отпадането на ограничението за секциите, казва генералният ни консул в Истанбул Васил Вълчев.

Васил Вълчев, генерален консул в Истанбул: „Отпадането на ограничението е положителен според мен момент, тъй като това дава право на всеки един наш гражданин свободно да отиде и да упражни правото си на вот. Бяха създадени съвсем оптимален брой секции, оттук нататък всеки един може да прецени къде и как ще гласува.“

Сега дори запечатването на секциите става за час-два. В училище Денизкьошклер е секцията с хартиени бюлетини, в друго училище в Авджълар е тази с машина.

Васил Вълчев, генерален консул в Истанбул: „Сериозно информиране проведохме с ръководствата на нашите изселнически граждани това да бъде много добре обяснено на нашите избиратели, че реално те не разполагат с избор в секциите с машинно гласуване. Те не са толкова много в района на Истанбул - от 22, за които ние отговаряме, те са 5.“

Според кореспондента на БТА в Истанбул Нахиде Дениз една основна промяна в изборното законодателство е източникът на най-голямо притеснение за българските избиратели тук - попълването на декларациите. Вътре в секциите вече са разположени чинове, на които изселниците да сядат и да си попълват данните.

Нахиде Дениз, кореспондент на БТА в Истанбул: „Най-вече другото, което сигурно ще затрудни хората е попълването на декларациите пред секционните комисии. Това се счита, че ще забави гласуването, ще забави процедурата.“ Арзу Ипек, жител на Авджълар и председател на СИК: „Това определено ще създаде утре доста проблеми. Очакваме да има и натрупване, тъй като с тези промени декларациите трябва да бъдат попълнени и подписани пред самата комисия. Ще видим утре как ще протече.“

Арзу Ипек живее в Авджълар и според нея няма да има висока избирателна активност утре.

Арзу Ипек, жител на Авджълар и председател на СИК: „Предизборната кампания тази година за президентските избори беше много слаба като цяло. Нямаше такива мероприятия и като цяло не беше водена активна предизборна кампания.“ Нахиде Дениз, кореспондент на БТА в Истанбул: „Интересното, което с получи 2021 година - тогава на първия тур гласуваха около 90 хиляди, но на втория тур бяха два пъти по-малко. Така че, може и този път да се получи нещо подобно - между първия и втория тур да има разлика. Но пак казвам това са прогнози и малко е рисковано да се правят прогнози.“

Изселническите организации вече са организирали своеобразни тренировки за попълване на декларациите, ни разказват хората, а към кои секции ще има по-голям интерес тук - тези с машини, или с хартиени бюлетини - ще стане ясно в деня на вота за 7-ия президент.