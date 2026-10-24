Водни оръдия и сблъсъци: Протестите в Париж от първо лице

Масови протести във Франция срещу поскъпването на живота. В Париж полицията използва водни струи и сълзотворен газ срещу демонстранти. Протести има и в още 100 населени места. Доста от тях преминаха сравнително спокойно, в Марсилия и Лион обаче полицията използва сълзотворен газ. Хиляди излязоха на протест срещу крайнодясната партия на Марин льо Пен в Орлеан, която провежда конгрес в града. Льо Пен е фаворит в сондажите за президентските избори през април.

С приближаването на вечерта и усилването на дъжда с края на сравнително мирните демонстации се случи това, което полицията искаше да предотврати - стигна се до сблъсъци, използвани бяха водни оръдия и сълзотворен газ. Според синдикатите 800 000 души са протестирали в страната и 250 000 в Париж.

Въпреки че Франция мобилизира 10 000 повече полицаи и жандармеристи на всичките горещи точки от миналата събота, отново се стигна до ескалация - полицията отговори с водно оръдие и сълзотворен газ на хвърлените бомби.

Съобщава се за 500 провокатори вандали. В един момент тук във френската столица никой не знаеше къде да протестира, след като демонстрацията на жълтите жилетки беше забранена, а разрешеното шествие на синдикатите беше с променен маршрут. По пътя ни натам навсякъде виждахме витрини, подсилени със заграждения. Музеи, сред които Лувърът, редица магазини въобще не отвориха.

Вместо да излезе през стъклена врата, Сукаина минава през тази - укрепена набързо, след като фризьорският ѝ салон е станал жертва на набезите от протеста преди седмица. Чака днешния със свито сърце.

Сукайна, собственик на фризьорски салон: „Не смятам за нормално да бъде унищожаван цял един магазин, изграден с вложени средства. Трябва да се говори и да се насочва недоволството към други, към големите търговски вериги, а не към малките магазини.“

- БНТ: А за днес страхувате ли се? Сукайна: „Честно казано, да. Наистина много. Всичко, което се случва в момента, е много плашещо. Страх ме е и от това, което предстои. А изборите дори още не са се състояли. Какво ли ще се случи по време на самите избори?“

Малко преди шествието да започне по обявения маршрут са Хасан и неговата дюнерджийица. Той не се страхува, макар около него още да личат щетите от миналата събота - изпочупените магазини, останали без витрини, и прегради, които крият погрома вътре. 21 години е на това място, видял е много.

Хасан, дюнерджия: „Не ме е страх, няма да затворя днес. Нямаме друг избор. Ако трябва ще се заключим вътре и ще изчакаме малко. Миналата събота затворих само за кратко на два пъти.“

Редица заведения в Париж осъмнаха облепени с дървени плоскости, за да не станат жертва на вандалщина. Магазин миналата седмица влезе в международния обмен с буквално батални сцени, в които хората разграбваха всичко отвътре. Срещаме българката Миа Иванов на емблематичния площад на Републиката в момента, в който полицаи и жандармеристи се събират преди началото на обявените демонстрации.

Миа Иванов, гримьор и пиар: „Хората се бунтуват срещу цените, първото. Поскъпнало е всичко във Франция, но аз реално погледнато не виждам никаква разлика между цените във Франция и в България. За мен са едни и същи.“

Миа, която от 15 години живее в Париж, е свикнала с тези гледки.

Миа Иванов: „За мен французите са винаги на протест. Събота и неделя те решават и протестират.“

Как изглежда един от символите на френската република - площадът на Бастилията. Първоначално обявената начална точка на големия протест започваше от тук, но вчера изненадващо властта го забрани и измести маршрута. Въпреки това тук има тежко въоръжени сили на реда, които са в очакване на отделни групи протестиращи. Хората искат по-добър живот, но без насилие.

„Върнах се в Париж след едно пътуване и сега, като виждам всички щети, които са нанесени, това ми къса сърцето.“

„Важно е и днес хората да се мобилизират и да се опитат да променят нещата.“

- БНТ: Но предстоят и президентски избори? - „Да, Затова в момента политическата обстановка във Франция е много напрегната и нестабилна.“

Французите се готвят за трети протест идната събота и общи стачки на 5 ноември.

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