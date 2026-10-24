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Официално: ЦСКА ще се завърне на „Българска армия“ на 31 октомври

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ЦСКА ще се завърне на стадион „Българска армия“ на 31 октомври за мача със Славия от 14-ия кръг на Първа лига, обявиха от клуба.

цска стадион
Снимка: Пресслужба
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ЦСКА ще се завърне на стадион „Българска армия“ на 31 октомври за мача със Славия от 14-ия кръг на Първа лига, обявиха от клуба.

„Дългогодишната ни мечта е факт! Живеехме за този момент, поколения верни армейци жадувахме за този миг. Струваше ни се сън, но всичко вече е реалност!

Днес имаме щастието и изключителната привилегия да изречем бленуваното:

ЗАВРЪЩАМЕ СЕ У ДОМА! ЗАВРЪЩАМЕ СЕ НА „АРМИЯТА“!

ЦСКА ще изиграе първия си официален мач на изцяло реконструирания стадион „Българска армия“ на 31 октомври 2026 г.! Дата, която ще остане със златни букви в клубната ни история – редом до митичните вечери, в които подчинявахме най-големите европейските грандове.

Честито, скъпи армейци!

Нека отново да се съберем в историческия ни дом и да продължим да пишем славната история на нашия велик клуб. Чакат ни хиляди незабравими моменти и уникални емоции на най-модерния стадион в България!

Историческият първи двубой на „Армията“ ще е домакинският мач срещу Славия от 14-ия кръг на Първа лига, който ще се състои на 31 октомври (събота) от 19:30 ч.

Скъпи армейци,

Направихме и невъзможното, за да ускорим всички срокове и да изпреварим графика, за да можем отново да ви приветстваме в нашия дом. И ние – като вас, изгаряхме от нетърпение да сбъднем общата ни мечта. Остана само официалното потвърждение от БФС, което - имаме уверение от тяхна страна, че ще получим до вторник (27 октомври). Веднага след това ще стартираме продажбата на билети за мача.

Има процеси, които няма как да прескочим. Все още текат важни довършителни дейности и тестове на някои от системите на стадиона, които ще продължат и след двубоя със Славия. Затова ви молим за разбиране при възникване на евентуални трудности или проблеми по време на първото ни домакинство. Призоваваме ви за търпение и подкрепа – в името на ЦСКА и сбъдването на общата ни мечта.

Вярваме, че завръщането в нашия дом – макар и с цената на временни логистични компромиси, ще донесе допълнителен импулс в представянето на любимия отбор. Тук дори въздухът е различен - духът на „Армията“ ще ни поведе към новите победи!

След няколко срещи с организираните фенове взехме решение, че след като има нужда от още малко техническо време за довършване на тестовете по новия билетен портал на ЦСКА, няма нужда да прибързваме с продажбата на сезонни абонаментни карти. Тяхната продажба ще започне по време на зимната пауза в шампионата, но това по никакъв начин няма да отнеме предимството на нашите най-верни привърженици.

За предстоящите 2 шампионатни домакинства до Коледа (срещу Славия на 31 октомври и срещу Септември в началото на декември) ще се продават билети, чиято цена ще включва обичайното намаление за притежател на абонаментна карта.

Билетите ще могат да бъдат закупени от всеки притежател на фен карта на ЦСКА".

#Първа лига 2026/2027 #стадион Българска армия #ПФК Славия #ПФК ЦСКА София

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