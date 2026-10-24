Георги Павлов: Виктория Ангелова заслужи признанието с много труд

Президентът на БФЛА Георги Павлов коментира поредното голямо признание за Виктория Ангелова, която едва на 17 години спечели престижното отличие „Изгряваща звезда на Европа“ за 2026 година. Наградата на Европейската атлетика беше връчена по време на традиционната церемония Golden Tracks в Лозана (Швейцария).

„Поредно признание за българската атлетика. Не мога да не бъда щастлив и както вече се повтарям многократно, това е историческо и наистина е историческо, защото за първи път български атлет на европейско ниво спечелва наградата за подрастващ атлет за „Рейсинг Стар“.

Това е наистина един голям успех не само за нас като федерация, но и най-вече за Виктория, за родителите ѝ, както винаги казвам, за клуба и за семейство и за Маги и за Митко, за Георги Помашки, треньора, благодарение на когото постигна тези успехи. Много съм щастлив, че тук сред всички, на европейската гала, и Вики получи това признание, и ние за работата и за цялата тази една година труд, който полагаме в ожесточена конкуренция, тя спечели тази награда, което показва, че не само спортните успехи, които са най-важните, но и това, което правим като федерация, защото виждаме, че тук са гласували над 52 държави, специалисти, медии, така, че показва и нашата работа и затова едно благодарение на нашия медиен екип и на цялата федерация и на цяла България, това е един заслужен успех, с който трябва да се гордеем“, каза Павлов.