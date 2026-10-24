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Български традиции в сърцето на Лондон

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Самодейният ансамбъл „Фолклорна магия“ с юбилеен концерт

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Магията на българския фолклор завладя Лондон. С концерт-спектакъл самодейният танцов ансамбъл „Фолклорна магия" отбеляза своя десети юбилей.

Освен на българските традиции и корени, концертът е посветен на „Деня на народните будители“ - 1 ноември и чества 150 години от Априлското въстание. На сцената се изявиха повече от 130 участници от 5 държави, и на всякакви възрасти. В спектакъла се включиха и гостуващи фолклорни състави. Освен традиционни за всички области песни и танци, на сцената оживяха емблематични сцени от българската история и литература. Посланието на организатори и участници е, че корените трябва да се пазят и че България има с какво да се гордее.

Даниела Георгиева, организатор: „Тук празнуват един по-различен празник и това е основната ми мотивация.“

#„Фолклорна магия“ #самодеен ансамбъл #български традиции #Лондон

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