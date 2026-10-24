Предсрочни избори в Сърбия: Предизборно мълчание и настроения

Ден за размисъл преди утрешните предсрочни избори в Сърбия. Социологическите проучвания сочат близки резултати между управляващите, които се явяват в коалиция с водач Александър Вучич и листата, подкрепена от студентското движение. Какви са настроенията в Белград? Зад избора на много сръбски граждани утре стои личен мотив и история.

Мирко Груичич, жител на Белград и член на изборна комисия: „Много хора са в еуфория и вярват, че нещо може да се случи. Някои дори са свръх ентусиазирани.“

С Мирко Груичич от Белград - човек с активна гражданска позиция, се срещаме отново след 5 години. Поводът отново са избори в Сърбия. И тогава, и сега той е член на секционна комисия.

Мирко Груичич, жител на Белград и член на изборна комисия: „Последните години няма особена промяна, но в същото време всичко се обърна с главата надолу.“

Преломът е трагедията в Нови Сад, след която бденията в знак на съпричастност с жертвите и минутите мълчание, прераснаха в протести и блокади в цялата страна с искане това никога да не се повтори.

Мирко Груичич, жител на Белград и член на изборна комисия: „Личното ми усещане е, че в началото те не осъзнаваха, че става дума за политика. Но след като нищо от исканията не беше изпълнено, а исканията от протестите бяха 5-6, единственият изход беше да се поискат избори. Поискаха ги преди година и ето че те най-накрая са факт.“

Мирко е сред гражданите, за които вотът по някакъв начин е референдум – за или против промяната.

Мирко Груичич, жител на Белград и член на изборна комисия: „За мен главното е, че в деня на трагедията хората се оказаха на строителна площадка, а не на жп гара. Аз бях на тази гара година преди инцидента. Можех да бъда аз. Или всеки друг. Учен от Скопие, който дори не е жител на Нови Сад, загина. Защото искаха да отворят жп гарата, преди да е напълно завършена. Затова е референдум.“

Много лесно заобикаляме правилата и това не е нормално. Трябва да започнем да спазваме законите, които сами се създали – това е нашето правителство, нашия парламент, нашите закони и ние не ги следваме. Страната щеше да бъде напълно различна, ако законът се спазваше, особено от хората на власт. Нищо повече, много е просто. Бях на 30 години, когато дойдоха на власт, сега съм на 44 и за тези 14 години те задълбаха в налагането на техните правила. Личен е мотивът и на тези, които застанаха зад студентите с подкрепа или участие в листата, която се изправя срещу статуквото.

Мирко Груичич, жител на Белград и член на изборна комисия: „Сестра ми е професор и някои от колегите ѝ са в листата. Друг познава лекар, който се е грижил за неговата майка, баща, за него самия. Тези хора решиха за първи път да се впуснат в политиката – някои от тях от лични подбуди, други, защото чувстват, че могат да са полезни на обществото. Един от тях – режисьор, каза, че не е имало начин да остане настрана, след като е видял дъщеря си на един протестите, а на ръката ѝ с флумастер бил изписан телефонния му номер и думата „смърт“, защото тя се е страхувала какво ще се случи с нея този ден. В този момент той осъзнал, че това не е само нейна битка.“

Залогът е голям, но и очакванията и затова Мирко очаква голяма активност в изборния ден.

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