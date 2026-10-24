БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Чете се за: 03:52 мин.
С 1 час назад: Тази нощ се връщаме към астрономическото...
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

С 1 час назад: Тази нощ се връщаме към астрономическото часово време

Предсрочни избори в Сърбия: Предизборно мълчание и настроения

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ден за размисъл преди утрешните предсрочни избори в Сърбия. Социологическите проучвания сочат близки резултати между управляващите, които се явяват в коалиция с водач Александър Вучич и листата, подкрепена от студентското движение. Какви са настроенията в Белград? Зад избора на много сръбски граждани утре стои личен мотив и история.

Мирко Груичич, жител на Белград и член на изборна комисия: „Много хора са в еуфория и вярват, че нещо може да се случи. Някои дори са свръх ентусиазирани.“

С Мирко Груичич от Белград - човек с активна гражданска позиция, се срещаме отново след 5 години. Поводът отново са избори в Сърбия. И тогава, и сега той е член на секционна комисия.

Мирко Груичич, жител на Белград и член на изборна комисия: „Последните години няма особена промяна, но в същото време всичко се обърна с главата надолу.“

Преломът е трагедията в Нови Сад, след която бденията в знак на съпричастност с жертвите и минутите мълчание, прераснаха в протести и блокади в цялата страна с искане това никога да не се повтори.

Мирко Груичич, жител на Белград и член на изборна комисия: „Личното ми усещане е, че в началото те не осъзнаваха, че става дума за политика. Но след като нищо от исканията не беше изпълнено, а исканията от протестите бяха 5-6, единственият изход беше да се поискат избори. Поискаха ги преди година и ето че те най-накрая са факт.“

Мирко е сред гражданите, за които вотът по някакъв начин е референдум – за или против промяната.

Мирко Груичич, жител на Белград и член на изборна комисия: „За мен главното е, че в деня на трагедията хората се оказаха на строителна площадка, а не на жп гара. Аз бях на тази гара година преди инцидента. Можех да бъда аз. Или всеки друг. Учен от Скопие, който дори не е жител на Нови Сад, загина. Защото искаха да отворят жп гарата, преди да е напълно завършена. Затова е референдум.“

Много лесно заобикаляме правилата и това не е нормално. Трябва да започнем да спазваме законите, които сами се създали – това е нашето правителство, нашия парламент, нашите закони и ние не ги следваме. Страната щеше да бъде напълно различна, ако законът се спазваше, особено от хората на власт. Нищо повече, много е просто. Бях на 30 години, когато дойдоха на власт, сега съм на 44 и за тези 14 години те задълбаха в налагането на техните правила. Личен е мотивът и на тези, които застанаха зад студентите с подкрепа или участие в листата, която се изправя срещу статуквото.

Мирко Груичич, жител на Белград и член на изборна комисия: „Сестра ми е професор и някои от колегите ѝ са в листата. Друг познава лекар, който се е грижил за неговата майка, баща, за него самия. Тези хора решиха за първи път да се впуснат в политиката – някои от тях от лични подбуди, други, защото чувстват, че могат да са полезни на обществото. Един от тях – режисьор, каза, че не е имало начин да остане настрана, след като е видял дъщеря си на един протестите, а на ръката ѝ с флумастер бил изписан телефонния му номер и думата „смърт“, защото тя се е страхувала какво ще се случи с нея този ден. В този момент той осъзнал, че това не е само нейна битка.“

Залогът е голям, но и очакванията и затова Мирко очаква голяма активност в изборния ден.

Вижте още в прякото включване на Ива Стойкова

#предизборно мълчание #настроения #Сърбия #предсрочни избори

Последвайте ни

ТОП 24

Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
1
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
2
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
3
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на Бинев, заподозрени за неговото убийство
4
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на...
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм законосъобразно моите функции
6
Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм...

Най-четени

Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
1
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
2
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
3
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
4
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на Бинев, заподозрени за неговото убийство
5
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на...
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
6
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста

Още от: Европа

В Италия се стигна до сблъсъци и насилие между протестиращи и полиция
В Италия се стигна до сблъсъци и насилие между протестиращи и полиция
Недоволството в Париж: Мотивацията за протести преди битката за Елисейския дворец Недоволството в Париж: Мотивацията за протести преди битката за Елисейския дворец
Чете се за: 03:57 мин.
Демонстрация в Мадрид: 250 000 души в защита на пенсионната система Демонстрация в Мадрид: 250 000 души в защита на пенсионната система
Чете се за: 00:37 мин.
Вотът във Великобритания: По-голям брой секции в сравнение с април Вотът във Великобритания: По-голям брой секции в сравнение с април
Чете се за: 01:32 мин.
Украйна: Връзката със „Старлинк“ и „Старшийлд“ е възстановена Украйна: Връзката със „Старлинк“ и „Старшийлд“ е възстановена
Чете се за: 01:02 мин.
Задържаха заподозрян за пожар в „Орлово гнездо“ - бившата резиденция на Хитлер Задържаха заподозрян за пожар в „Орлово гнездо“ - бившата резиденция на Хитлер
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Неуредени финансови отношения е водещата версия за убийството на Слави Бинев
Неуредени финансови отношения е водещата версия за убийството на...
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Кой е Слави Бинев? Кой е Слави Бинев?
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Транспортираха мъж с медицински хеликоптер след тежък инцидент с АТВ в Странджа Транспортираха мъж с медицински хеликоптер след тежък инцидент с АТВ в Странджа
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Самолет се разби в двора на къща край Плевен Самолет се разби в двора на къща край Плевен
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Недоволството в Париж: Мотивацията за протести преди битката за...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Демонстрация в Мадрид: 250 000 души в защита на пенсионната система
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Украйна: Връзката със „Старлинк“ и...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Как си представят учениците президента на България?
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ