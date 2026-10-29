Русия поднови износа на зърно през Азовско море

Войната в Украйна - за руски удари по няколко квартали на Харков, съобщиха местните власти. Според кмета на Москва през изминалата нощ украинската страна е атакувала район на руската столица с над 600 дрона. Няма данни за жертви и щети.

Към момента примирието, обявено в Олешки и Херсонска област, не е нарушено, заявиха от Киев. Режимът на тишина беше договорен с посредничеството на първата дама на Съединените щати Мелания Тръмп и папа Лъв XIV. Вече е в ход евакуация от района.

Междувременно Русия поднови износа на зърно с кораби през Азовско море и Керченския пролив към Черно море, след като от юли подобни операции бяха спрени заради атаки от украински дронове. По неофициални данни преминаването на плавателни съдове през Керченския пролив ще бъде възможно между 1 и 15 ноември. За момента не е известно да има някакво споразумение за спиране на украински удари в района на Азовско море, но руски медии отбелязват, че разрешението за корабите идва на фона на хуманитарното примирие в Херсонска област, която има излаз на Азовско море.



