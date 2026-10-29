БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Потънал е контейнеровозът, атакуван от дронове край Калиакра
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Иран продължава преговорите за 7-дневния план за край на войната в Близкия изток

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Иран продължава разговорите с посредници за прилагането на седемдневния план за край на войната в Близкия изток, предложен от Техеран.

Това каза иранският външен министър Абас Арагчи.

"Продължаваме да се опитваме да дадем шанс на дипломацията и ако инициативата ни бъде одобрена, може да влезе в сила за по-малко от седмица", каза още Арагчи.

Планът предвижда отварянето на Ормузкия проток, ако Съединените щати се съгласят на определени условия. Вашингтон обаче отказа предложението и така преговорите, които се водят с медиацията на Катар, продължават.

Според американски медии вицепрезидентът на Съединените щати Джей Ди Ванс е изпратил писмо до председателя на Висшия съвет за национална сигурност на Иран в опит да поднови диалога между двете страни. За скорошен край на кризата призова и президентът на Иран - Масуд Пезешкиан.

Масуд Пезешкиан, президент на Иран: "Нашият скъп лидер каза - положението "нито мир, нито война" трябва да приключи. Това е много важно послание. Работим, за да може това да се случи, но докато това стане, трябва да се подготвим за всякакви обстоятелства."

#7-дневен #план за край на войната #войната в Близкия изток #Иран #Техеран #преговори

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по борба по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по борба по БНТ 3
Очакват се валежи от дъжд в следобедните часове, в неделя ще нахлува още по-студен въздух
2
Очакват се валежи от дъжд в следобедните часове, в неделя ще...
От утре започва поетапно пускане на парното в София
3
От утре започва поетапно пускане на парното в София
Нова атака в Черно море: Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра
4
Нова атака в Черно море: Контейнеровоз е атакуван с дронове край...
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - гледайте днес от 21.00 ч.
5
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров...
Спасени са всички 18 моряци от екипажа на ударения от дронове контейнеровоз „Contship Jet“
6
Спасени са всички 18 моряци от екипажа на ударения от дронове...

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
2
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
3
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Близък изток

Израел в задънена улица: Какви са очакванията след вота?
Израел в задънена улица: Какви са очакванията след вота?
Без ясен победител на изборите в Израел – силите на двата лагера са изравнени Без ясен победител на изборите в Израел – силите на двата лагера са изравнени
Чете се за: 03:35 мин.
Парламентарният вот в Израел: Нетаняху и Айзенкот с близки резултати Парламентарният вот в Израел: Нетаняху и Айзенкот с близки резултати
Чете се за: 01:05 мин.
В Израел опозицията води пред управляващите според първите екзитполове В Израел опозицията води пред управляващите според първите екзитполове
Чете се за: 01:10 мин.
Израелците са изправени пред съдбовен избор - идва ли краят на ерата "Нетаняху"? Израелците са изправени пред съдбовен избор - идва ли краят на ерата "Нетаняху"?
Чете се за: 03:27 мин.
Парламентарни избори в Израел: Решава се политическото бъдеще на Нетаняху Парламентарни избори в Израел: Решава се политическото бъдеще на Нетаняху
Чете се за: 04:10 мин.

Водещи новини

Потънал е контейнеровозът, атакуван от дронове край Калиакра
Потънал е контейнеровозът, атакуван от дронове край Калиакра
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Полицейска акция срещу търговия с вот в кв. "Христо Ботев" в София, задържани са двама Полицейска акция срещу търговия с вот в кв. "Христо Ботев" в София, задържани са двама
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - гледайте днес от 21.00 ч. БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - гледайте днес от 21.00 ч.
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Човешка грешка вероятно е причината за тежката влакова катастрофа в Испания Човешка грешка вероятно е причината за тежката влакова катастрофа в Испания
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Пускат парното в детските градини и училищата в София днес
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
На тъмно и без вода: Как Куба се справя с кризата?
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Военно-апелативният съд ще гледа мярката на гарда на НСО Мартин...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Ще бъдат взети проби от морската вода по крайбрежието при Шабла...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ