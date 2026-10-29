Иран продължава преговорите за 7-дневния план за край на войната в Близкия изток

Иран продължава разговорите с посредници за прилагането на седемдневния план за край на войната в Близкия изток, предложен от Техеран.



Това каза иранският външен министър Абас Арагчи.

"Продължаваме да се опитваме да дадем шанс на дипломацията и ако инициативата ни бъде одобрена, може да влезе в сила за по-малко от седмица", каза още Арагчи.

Планът предвижда отварянето на Ормузкия проток, ако Съединените щати се съгласят на определени условия. Вашингтон обаче отказа предложението и така преговорите, които се водят с медиацията на Катар, продължават.

Според американски медии вицепрезидентът на Съединените щати Джей Ди Ванс е изпратил писмо до председателя на Висшия съвет за национална сигурност на Иран в опит да поднови диалога между двете страни. За скорошен край на кризата призова и президентът на Иран - Масуд Пезешкиан.