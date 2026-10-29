"Тя се изправи на задните си крака и започна да ме гледа": Набези на мечки в Мало Бучино

Пореден случай на мечки, видени край София. Жители на Мало Бучино сигнализират, че животните са забелязани в два поредни дни - събота и неделя, като са нападнали пчелни кошери и домашни птици.Жителите предполагат, че животните са две – майка с малкото ѝ.

Васил, чийто двор е бил посетен от мечката, разказва, че първият инцидент е станал в събота вечерта.

„В събота към 22 часа чух, че кучетата лаят истерично. Показах се на улицата, не видях да минават други кучета. Те обикновено лаят, заради другите кучета. След малко чух, че патиците да крякат. Излязох на двора и видях, че заграждението е бутнато, където са патиците. Тръгнах надолу към двора и осветих с фенера. След малко чух, където я видях, че зад ореха се подава една глава на мечка.“

Мъжът веднага сигнализирал в групата на селото, а съседи дошли да помогнат.

„Дойдоха буквално след две минути. Прогонихме я. Някъде около час мятахме пиратки. Осветихме с фенери и мислихме, че всичко е отминало. След като това се приключи, прибрахме се. Патиците още бяха навън. Не ги бяхме прибрали, тъй като аз мислих, че всичко е приключило, а мечката си е избягала в гората. Но след малко я виждам по средата на двора, търси другите патици. Излязох, тя тръгна да бяга, но в един момент се изправи на задните крака и започна да ме гледа. Ние с жена ми блъскахме по някакви тенджери, каквото бяхме намерили. Тя обаче не се впечатляваше, стоеше и ме гледаше. Съседите бяха още на улицата, чуха данданията. Веднага дойдоха, тя като видя повече хора, избяга.“

Васил разказа още, че животното продължало да се връща, докато патиците не били прибрани на сигурно място в къщата.

Други щети са установени при пчелните кошери на Светослав. Той разказва, че мечката е съборила два кошера, а пет са били унищожени. По думите му животното се е върнало и след като било прогонено от района.

„Два кошера са съборени. Пет кошера са унищожени от мечката. Като тя е била преди това, преди 10 часа. Към 3 часа идва, събаря кошерите, почва да се храни. Моите деца, минавайки оттук съвсем нормално, са я подплашили, без да се я видяли. Те просто са били по-шумни. Но тя отново се връща час след това, да си дояде меда.“

Светослав обяснява, че разбрал за нападението, след като проверил записите от камерите си. Те са го уведомявали за движение, но той не обърнал внимание на съобщенията, докато бил навън със семейството си. След като научил за мечката, прегледал записите и установил две нейни появявания.

Мъжът благодари на екипите на Регионалната дирекция по горите, които се отзовали след подадените сигнали. По думите му служителите са патрулирали през нощта и са се опитвали да прогонят животното.

„След това върнах камерите и видях мечката. Два набега има. Това е в събота. В неделя отново тя се появи тук. Отново подавахме сигнали към 112. Те тогава реагираха.”

Жителите се притесняват, че животните могат отново да навлязат в населената част на вилната зона, където има семейства с малки деца. Светослав посочва, че децата са свикнали да се разхождат и в гората, а някои се прибират пеша след училище.

„Има притеснения. Само в нашата вилна зона имаме около 40 деца, които са свикнали да се разхождат не само във вилната зона, но и в гората. И все пак са малки деца. Ходят сами. Имаме такива притеснения. Освен това, мечката не влиза само тук до края на вилната зона. Тя си влиза в самата въенната зона. Почти до центъра на селото слиза. Децата се прибират след обед от училище с автобуса ходят пеша. Имаме такива притеснения.“

Кметът на Мало Бучино Емил Етугов също смята, че е възможно да става дума за две мечки – майка и малко. Той разказва, че е видял животното в близост до дома на Васил и го е преценил като по-малко, но според други очевидци мечката е била значително по-едра.

„Аз я видях на 3 метра от мен. Тя излезе от вратата. Той беше отворил вратата да си отива. И беше по-малка.“

Кметът допълва, че през същата нощ мечка е нападнала и кокошарник на друга улица. По думите му животното се е появило отново и в неделя, когато на място вече са били представители на горските служби. Етугов подчертава, че във вилната зона живеят хора целогодишно, а мечките са влизали в дворовете на къщи, а не само са преминавали по пътищата.

От Министерството на околната среда и водите съобщават, че е получен сигнал за нанесени щети по пчелни кошери в района. След сигнала експерти на Държавното горско стопанство – София са извършили първоначален обход, при който не е установено присъствие на мечка.

На 26-и, понеделник, експерти на РИОСВ – София, съвместно с представители на Държавното горско стопанство и Регионалната дирекция по горите, са извършили проверка на място. Установени са щети по пчелните кошери на пчелар във вилната зона.

По първоначални данни са унищожени приблизително шест кошера. От министерството уточняват, че със заповед на директора на РИОСВ ще бъде назначена комисия, която да оцени нанесените щети и да бъде изплатено обезщетение.

Вижте повече в прякото включване на Цветелина Чафадарова.