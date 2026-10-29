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Семен Новиков: Тренирах, работих и вярвах, че ще стана световен шампион

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Борба
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Златният медалист от световното първенство по борба в Астана благодари за подкрепата след успеха в Казахстан.

Семен Новиков
Снимка: БГНЕС
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Златният медалист от световното първенство по борба в Астана, Казахстан, Семен Новиков изрази радостта си, след като се завърна от турнира.

Новиков завоюва злато на шампионата на планетата в категория до 87 кг на класическия стил - първо за страната от 13 години насам. Олимпийският шампион от Париж 2024 триумфира във финала срещу иранеца Алиреза Мохмадипиани с категоричното 4:0.

"Много благодаря. По принцип, имах усмивка, просто не я показвах. Много топло посрещане както винаги, заради такива посрещания искаш да печелиш само златни медали. Това означава, че след Олимпийските игри не съм се отпуснал. Тренирах, работих и вярвах, че ще стана световен шампион", започна Новиков.

Той и неговият екип ще се трудят да повторят постиженията си.

"Ние с треньора мислихме, ако спечелим световната титла, че трябва да умножим всичко това - европейска, световна и олимпийска титла, дано здравето позволи. Всички противници ми бяха познати. Четири човека ги нямаше, двама от тях са млади, представител на Япония, шампион на Азиатските игри, и представител на Киргизстан - шампион на Азия и бронзов медалист от световно. Те са на 21 и 22 години. Оттук-нататък главната цел е да завоюваме олимпийска квота", допълни украинецът.

Многократният медалист изказа благодарности на Гриша Ганчев, своя треньор Сослан Фарниев, Българската федерация по борба и Българския олимпийски комитет.

"Не мога да благодаря само на един човек - на г-н Гриша Ганчев и на г-н Данаил Ганчев, на спортен клуб ЦСКА, на моите спаринг партньори. Трудно е да тренираш сам в залата. Благодаря и на моя личен треньор Сослан Фарниев, както и на неговите помощници. На новото ръководство на Българската федерация по борба, както и на Българския олимпийски комитет. Аз се надявам, че догодина ще има спокойствие. Ще започнем да се борим за олимпийските квоти, а след това и на световното първенство в Лас Вегас, ако не греша", добави борецът.

Вижте интервюто във видеото.

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