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Даниел Боримиров: Надявам се Левски да вземе реванш от Лудогорец пред нашата публика

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Спорт
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Левски ще играе с Лудогорец на осминафиналите за Купата на България по футбол.

даниел боримиров надявам левски вземе реванш лудогорец нашата публика
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Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров даде мнението си след жребия за Купата на България, който изправи шампионите срещу Лудогорец. Мачът от осминафиналите трябва да се играе между 11 и 14 декември в София.

"Не очаквах да ни падне отборът на Лудогорец, но съдбата пожела така. Мисля, че и двата отбора се познаваме добре. Надявам се да направим хубав и приятен мач за гледане. Надявам се този път да вземем реванш пред наша публика, ще е добре да ги зарадваме с победа", бяха първите думи на бившия национал.

"Насъбраха ни се доста пътувания - шест кръга сме само гости. Сега е хубаво, че ще сме домакини. Ще съм ддоволен съм да има ВАР като по европейските сцени, а не този, който гледаме в България", каза още Даниел Боримиров, който заяви още, че не сега е моментът да говори за новия италианския директор на клуба Феладелфо Апаро.

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Мачовете са в периода 11-14 декември.
Чете се за: 01:30 мин.
#Даниел Боримиров #ПФК ЛЕВСКИ

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