Даниел Боримиров: Надявам се Левски да вземе реванш от Лудогорец пред нашата публика

Левски ще играе с Лудогорец на осминафиналите за Купата на България по футбол.
Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров даде мнението си след жребия за Купата на България, който изправи шампионите срещу Лудогорец. Мачът от осминафиналите трябва да се играе между 11 и 14 декември в София.
"Не очаквах да ни падне отборът на Лудогорец, но съдбата пожела така. Мисля, че и двата отбора се познаваме добре. Надявам се да направим хубав и приятен мач за гледане. Надявам се този път да вземем реванш пред наша публика, ще е добре да ги зарадваме с победа", бяха първите думи на бившия национал.
"Насъбраха ни се доста пътувания - шест кръга сме само гости. Сега е хубаво, че ще сме домакини. Ще съм ддоволен съм да има ВАР като по европейските сцени, а не този, който гледаме в България", каза още Даниел Боримиров, който заяви още, че не сега е моментът да говори за новия италианския директор на клуба Феладелфо Апаро.