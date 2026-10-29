Зимата напомня за себе си още в началото на ноември

В следобедните часове над югозападните райони от страната ще има и слънчеви часове, но над останалата част от страната ще се задържи облачно, с превалявания на места в Северна и в Източна България. Максималните температури ще бъдат между 12° и 18°, в София - около 12°, по Черноморието 14°-15°.

Ще духа слаб до умерен северозападен, в Източна България и на морския бряг - северен вятър.

През следващото денонощие над цялата страна ще бъде облачно, на места с валежи от дъжд.

Минималните температури ще бъдат между 6° и 12°, в София около 7°, по Черноморието от 10° до 13° , а максималните - между 11° и 16°, в София - около 11°, на морския бряг - 14°-15°.

Ще бъде почти тихо, в Източна България със слаб до умерен, северен вятър.

Предимно облачно ще е и по Черноморието, но ще превалява главно по южното крайбрежие. Вятърът ще бъде слаб и умерен от север-северозапад.

И в планините на много места ще е с валежи от дъжд. Над около 2000 метра, където и максималните температури ще бъдат отрицателни ще вали сняг.

Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, по високите части – с посока от юг-югозапад.

През почивните дни температурите слабо ще се понижат и минималните в повечето райони ще бъдат между 4° и 9°, а максималните - между 9° и 14°.

На много места в страната ще има валежи от дъжд, над 1600 метра – от сняг. Ще духа умерен югоизточен вятър и в понеделник се очаква слабо и временно повишение на температурите. Ще се задържи облачно, с валежи, на места значителни.

С умерен и силен вятър от североизток ще нахлува по-студен въздух и във вторник дъждът ще се примесва със сняг и в по-ниските планински райони.

В сряда застудяването ще продължи, но валежите в Западна България постепенно ще спират.

Ще продължи да вали все още в източните райони от страната.

Според по-дългосрочните прогнози през повечето дни от първата половина на месец ноември ще бъде облачно и с валежи.

Повече слънчеви часове се очакват около 5 ноември и в периода от 13 до 15.