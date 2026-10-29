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ЕК изрази солидарност с България след поредната атака с дронове в Черно море

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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Европейската комисия изрази солидарност с България след поредната атака с дронове в Черно море, близо до българския бряг. Говорител на Европейската комисия определи поредните нападения като опасна и неприемлива ескалация.

ЕК смята, че атаките застрашават регионалната морска сигурност, интересите на Европейския съюз и международната общност, която разчита на веригите за доставки през Черно море.

„Те са следствие от агресивната война на Русия срещу Украйна“, подчерта говорителят.

Той предупреди, че под заплаха са човешки животи, световната търговия, продоволствената сигурност и критичната инфраструктура.

Европейският съюз призовава за безопасно и отворено Черно море в интерес на Украйна, държавите членки и международната общност.

ЕК потвърди готовността си да работи с България и Румъния по въпросите на морската сигурност, включително за изграждането на центъра за морска сигурност в двете държави.

#Европейска акомисия #удари с дрон #Черно море

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