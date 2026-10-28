Биляна Дудова ще се бори за бронза на световното първенство в Астана

Биляна Дудова ще се бори за бронзов медал на световното първенство по борба в Астана, Казахстан. Българската националка достигна до полуфиналите след две победи, но отстъпи на американката Адауго Нвачукву с 2:5.

Дудова започна убедително участието си в надпреварата, като разгроми Кавелишимве Ейбрахам от Намибия с 13:2. В следващата си схватка българката преодоля и Вероника Иванова от Беларус след оспорвана битка, завършила при резултат 3:2.

На полуфиналите обаче Дудова не успя да се справи с Нвачукву и загуби с 2:5, което я изпрати в двубоя за третото място.

Нейна съперничка в битката за бронза ще бъде победителката от репешажа между Севим Акбас от Турция и Сара Линдборг от Швеция.

Решителната схватка е насрочена за четвъртък, 29 октомври, след 15:00 часа българско време.

Прякото предаване от световното първенство в Астана започва след 15:00 часа по БНТ 3 и онлайн на сайта на БНТ.