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Биляна Дудова стартира участието си на световното първенство по борба в Астана

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Спорт
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Преките предавания на финалите от световното първенство в Астана продължават до неделя в ефира на БНТ 3!

Биляна Дудова спечели бронзов медал в Тирана
Снимка: Startphoto.bg
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Биляна Дудова започва участието си на световното първенство по борба в Астана, Казахстан в сряда, 28 октомври.

Националката ще се състезава в категория до 62 кг и ще стартира срещу представителката на Намибия Кавелишимве Естер Абрахам. В Астана тя ще се бори да завоюва второ злато в кариерата си от първенство на планетата, след това от Осло 2021 година, но в категория до 59 кг.

Дудова има и сребърен медал в Будапеща 2018 г. в категория до 57 кг.

Тя е четирикратна европейска шампионка и общо осемкратна медалистка от континентални шампионати при жените. Дудова печели титлите в Нови Сад 2017 (до 55 кг), Каспийск 2018 (до 57 кг), Букурещ 2019 (до 59 кг) и Варшава 2021 (до 59 кг). Има 1 сребърен медал от Рим 2020 (до 59 кг) и 3 бронзови отличия от Загреб 2023, Братислава 2025 и от последното европейско първенство тази година в Тирана (всички в настоящата ѝ категория до 62 кг).

Дудова показа стабилно представяне на международния тепих този сезон, където затвърди позицията си сред световния елит. Тя заема втора позиция в ранглистата на UWW.

На международния турнир „Дан Колов – Никола Петров“ в Пловдив тази година българската състезателка спечели златен медал, демонстрирайки отлична форма пред родна публика.

Преките предавания на финалите от световното първенство в Астана продължават до неделя в ефира на БНТ 3! Не пропускайте и битките на българските представители в свободния стил от 29 октомври.

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#Световно първенство по борба в Астана # Биляна Дудова

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