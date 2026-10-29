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Биляна Дудова спечели бронзов медал на световното първенство по борба в Астана

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Спорт
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Четирикратната европейска шампионка се наложи с 4:2 над шведката Йохана Линдборг в категория до 62 кг.

биляна дудова спечели бронзов медал световното първенство борба астана
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Биляна Дудова спечели бронзов медал на световното първенство по борба в Астана, Казахстан. Четирикратната европейска шампионка победи шведката Йохана Линдборг с 4:2 в категория до 62 кг.

Българката вече има пълен комплект медали на това ниво, след като стана шампионка в Осло през 2021 г. на 59 кг и заслужи сребро в Будапеща през 2018 г. на 57 кг.

Дудова и Линдборг се познават много добре и днес се срещнаха за седми път в кариерите си. Българката заслужи първата си точка заради пасивност на съперничката и секунди по-късно я изнесе от тепиха за 2:0. Дудова спечели още две точки през втората част и Линдборг ги върна в последните секунди, но тя удържа преднината си и спечели с 4:2.

Дудова победи две съпернички в елиминациите – Кавелишимве Ейбрахам (Намибия) с 13:2 и Вероника Иванова (Беларус) с 3:2, но на полуфиналите тя отстъпи с 2:5 на Адауго Нвачукву (САЩ).

Тя е и единствената българска представителка при дамите на шампионата.

България вече има две отличия от първенството в Астана. Семен Новиков завоюва златен медал, а бронзово отличие спечели Кирил Милов.

По-рано днес Шамил Мамедов се класира за полуфинал в категория до 65 кг на свободния стил. За място на финала той ще спори с арменеца Вазген Теванян, №1 в Европа от 2023 и трети в света същата година.



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