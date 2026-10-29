Мирослав Гочев: Биляна Дудова се представи на доста голямо ниво

Радвам се за нея. Спрямо това, което преживя, свърши си работата. Това заяви Мирослав Гочев, след като Биляна Дудова спечели бронзово отличие от световното първенство по борба, което БНТ 3 излъчва на живо.

"През цялото време ние я водехме схватката, при нас беше преимуществото, но така е преимуществото, че едно сваляне от нейна страна можеше да ни коства много. Като стана и казах, че на всяка цена ще трябва да вземе точки, а не да се задоволява само с една по една. Тренирали сме го много пъти. Малко не й достигна днес да сме на друг финал", коментира личният треньор на Дудова.

Гочев добави, че в загубата на Дудова от американката на полуфинала има съдийска намеса и че срещата е била игра на нерви.

Той коментира и рокадите в родната федерация и избора на Тодор Ангелов за председател на федерацията. Гочев се отказа от председателския пост и подкрепи избрания след това Ангелов.

"Има хора, които не знам какво целят. С година и половина видяхме развитието на тяхните. Игнорират хора. Не говоря само за чужденци, говоря и български състезатели, български треньори и български съдии. Всичко е под всякаква критика. Щяхме да се разединим, пак 50 на 50 клубовете. Няма смисъл това да се случва. Аз съм човек, който обичам борбата и бях решил това нещо да се спре, да може да се мисли напред. Защото в борбата имаме 15 години дупка надолу. Ние трябва да правим някакви неща, трябват реформи, трябва треньорите и всеки клуб да помага. И трябва най-вече да се водят специалисти, защото специалисти по свободна борба няма. И трябва много да се учат младите и ако не се обърнат внимание на тези неща, след Олимпиадата ще ни е 20 години дупката", обясни Гочев.

На въпроса ще има ли спокойствието да работи занапред с Биляна Дудова, той отговори:

"Това не мога да кажа. И нещата, които се случват, не знаем кой какъв е. Не знаем кой за какво струва. Все пак това нещо, което го направихме с Биляна, на тази категория тя не е взимала медал от световно, и това е олимпийска категория. И смятам, че се представи на доста голямо ниво. Макар, че много беше подготвена, но психически изигра всичко тук. Големият форум я натисна."

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