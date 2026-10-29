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Мирослав Гочев: Биляна Дудова се представи на доста голямо ниво

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Спорт
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Четирикратната европейска шампионка се наложи с 4:2 над шведката Йохана Линдборг в категория до 62 кг и завоюва бронз от световното първенство по борба в Астана.

мирослав гочев
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Радвам се за нея. Спрямо това, което преживя, свърши си работата. Това заяви Мирослав Гочев, след като Биляна Дудова спечели бронзово отличие от световното първенство по борба, което БНТ 3 излъчва на живо.

"През цялото време ние я водехме схватката, при нас беше преимуществото, но така е преимуществото, че едно сваляне от нейна страна можеше да ни коства много. Като стана и казах, че на всяка цена ще трябва да вземе точки, а не да се задоволява само с една по една. Тренирали сме го много пъти. Малко не й достигна днес да сме на друг финал", коментира личният треньор на Дудова.

Гочев добави, че в загубата на Дудова от американката на полуфинала има съдийска намеса и че срещата е била игра на нерви.

Той коментира и рокадите в родната федерация и избора на Тодор Ангелов за председател на федерацията. Гочев се отказа от председателския пост и подкрепи избрания след това Ангелов.

"Има хора, които не знам какво целят. С година и половина видяхме развитието на тяхните. Игнорират хора. Не говоря само за чужденци, говоря и български състезатели, български треньори и български съдии. Всичко е под всякаква критика. Щяхме да се разединим, пак 50 на 50 клубовете. Няма смисъл това да се случва. Аз съм човек, който обичам борбата и бях решил това нещо да се спре, да може да се мисли напред. Защото в борбата имаме 15 години дупка надолу. Ние трябва да правим някакви неща, трябват реформи, трябва треньорите и всеки клуб да помага. И трябва най-вече да се водят специалисти, защото специалисти по свободна борба няма. И трябва много да се учат младите и ако не се обърнат внимание на тези неща, след Олимпиадата ще ни е 20 години дупката", обясни Гочев.

На въпроса ще има ли спокойствието да работи занапред с Биляна Дудова, той отговори:

"Това не мога да кажа. И нещата, които се случват, не знаем кой какъв е. Не знаем кой за какво струва. Все пак това нещо, което го направихме с Биляна, на тази категория тя не е взимала медал от световно, и това е олимпийска категория. И смятам, че се представи на доста голямо ниво. Макар, че много беше подготвена, но психически изигра всичко тук. Големият форум я натисна."

Вижте интервюто във видеото!


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#Световно първенство по борба в Астана #Мирослав Гочев #Биляна Дудова

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