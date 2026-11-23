Бившият номер 1 в световната ранглиста по тенис Яник Синер е изправен пред възможността да претърпи операция на дясното коляно, която може да го извади от игра за още няколко месеца и да провали плановете му за завръщане на Откритото първенство на Австралия през януари.

Според италианското издание "Гадзета дело Спорт“ Синер ще отпътува във вторник за финландския град Турку, където ще премине специализирани медицински прегледи в клиниката на хирурга Ласе Лемпайнен.

Не е изключено 25-годишният италианец да бъде опериран още в деня на посещението си, ако лекарите преценят, че хирургическата намеса е необходима.

Синер не е участвал в официален двубой от 12 юли, когато спечели титлата на "Уимбълдън“ след победа над Александър Зверев във финала.

През последните месеци италианецът преминава лечение в Торино и Милано, като потърси и допълнително мнение от специалиста Бертран Сонри-Коте в Лион. Тогава лекарят препоръча възстановяването да продължи без оперативна намеса.

На 10 ноември Синер обяви, че си поставя за цел да се завърне на корта за първия турнир от Големия шлем през 2027 година - Australian Open.

Евентуална операция обаче би направила подобен сценарий практически невъзможен. Според информацията възстановяването след такава интервенция може да продължи между три и четири месеца.

При подобно развитие италианският тенисист вероятно ще трябва да отложи завръщането си до началото на сезона на клей през пролетта на следващата година.