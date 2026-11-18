Италианският тенисист Яник Синер планира да посети Съединените американски щати, където да се консултира с медицински специалисти заради продължаващите проблеми с колената. Това съобщава изданието Vanity Fair.

Бившият номер едно в световната ранглиста иска да получи допълнително медицинско мнение, преди да вземе окончателно решение за начина на лечение и сроковете за завръщането си в състезателния тенис.

Според информацията 25-годишният италианец страда от синдром на илиотибиалния тракт, който може да бъде свързан с продължителните физически натоварвания по време на мачовете и тренировките през последните сезони.

Петкратният шампион от турнирите от Големия шлем продължава да изпитва болки в колената, като интензивният състезателен календар и честите пътувания допълнително затрудняват възстановяването му.

Очаква се консултациите в САЩ да помогнат на Синер и неговия екип да преценят възможностите за лечение и да изготвят подходящ план за възстановяване.

Основната цел на италианеца е да се завърне на корта в оптимално физическо състояние, като сведе до минимум риска от повторна поява на контузията.

Към момента няма обявена конкретна дата за завръщането на Синер в официални турнири.