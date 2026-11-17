Александър Зверев стана първият тенисист, който си осигури място на полуфиналите във Финалите на АТР в Торино. Световният №1 записа втора поредна победа в груповата фаза, след като се наложи над Бен Шелтън с 6:2, 7:6(4) в един от най-очакваните двубои от програмата във вторник.

Двукратният шампион в надпреварата демонстрира стабилна игра и се справи с поставения под №3 американец за час и 34 минути. След като в първия си мач победи дебютанта Рафаел Ходар, германецът вече има два успеха и няма как да изпадне от първите две места в група „Джон Макенроу“.

С победата Зверев увеличи на 7:0 преднината си в преките двубои срещу Шелтън. Двамата се срещнаха и наскоро на финала на US Open, където германецът също излезе победител. Освен това световният №1 записа първия си успех срещу състезател от Топ 5, откакто миналата година в Торино надделя над тогавашния №5 в света Шелтън.

Зверев започна изключително силно срещата в препълнената зала „Иналпи“. Още в първия гейм той проби подаването на американеца и бързо наложи контрол върху играта. Вторият пробив дойде в петия гейм, с който германецът поведе с 4:1, а малко по-късно затвори убедително първата част с 6:2.

Вторият сет предложи далеч по-оспорвана битка, като сервисът доминираше и при двамата тенисисти. При 4:4 и 15:40 Зверев стигна до първите си възможности за пробив в тази част. Ако беше реализирал някоя от тях, щеше да получи шанс да сервира за мача. Шелтън обаче се измъкна с решителен воле и последвал ас, след което поведе с 5:4.

В тайбрека германецът отново показа класата си и не остави съмнения в превъзходството си. Той спечели със 7:4 точки и приключи двубоя в два сета. Това беше и неговата 67-а победа през сезона – най-добър показател сред всички тенисисти в Тура.

Зверев участва във Финалите на АТР за девети път в кариерата си. Той спечели трофея в Лондон през 2018 г., а три години по-късно триумфира и в Торино. Германецът вече достига до полуфиналите на заключителния турнир за пети път, след като го направи още през 2018, 2019, 2021 и 2024 г.

За Бен Шелтън това е второ поредно участие във Финалите на АТР. Американецът е с баланс от една победа и една загуба в групата, след като в неделя записа първия си успех в турнира срещу Артур Фис.

При победа над Зверев Шелтън щеше да си гарантира място на полуфиналите още във вторник. Сега обаче 23-годишният американец ще трябва да търси задължителен успех срещу Рафаел Ходар в последния си мач от груповата фаза в четвъртък.