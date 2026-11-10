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Яник Синер се надява да може да играе на Откритото първенство на Австралия

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Спорт
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Италианският тенисист каза, че се доверява напълно на лекарите и работи за постигането на тази цел.

Яник Синер
Снимка: БТА
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Яник Синер обячи, че се надява да се завърне на корта навреме за Откритото първенство на Австралия.

Първият турнир от Големия шлем за годината ще се проведе от 17 до 31 януари.

25-годишният италианец е извън игра от юли поради контузия на дясното коляно. За последно той игра на 12 юли, когато победи Александър Зверев на финала на Уимбълдън. По време на отсъствието си Синер пропусна Откритото първенство на САЩ и се оттегли от финалите на ATP.

„Целта е да отида в Австралия. Надявам се да мога да играя още един турнир преди това. Но не мога да бързам, трябва да следвам всички препоръки на лекарите. Доверявам им се напълно и работя за постигането на тази цел", каза Синер.

"Липсва ми това, което обичам най-много – да играя тенис. Но в момента е важно да мисля за бъдещето. Искам да се състезавам още 10-15 години, така че трябва да се грижа за тялото си. Няма значение дали ще се върна месец по-късно“, добави то.й.

Синер коментира и началото на сътрудничеството си с Магнус Норман, който ще замени Дарън Кейхил в треньорския му щаб през декември.

„Магнус е много подобен на Дарън Кейхил по характер, въпреки че, разбира се, всеки е различен. Той работи много със Стан Вавринка и преживя много важни моменти с него. Важно е да не променяме всичко напълно, а да продължим да се развиваме и да внасяме нещо ново“, добави италианецът.

Синер спечели шест турнира през сезон 2026, включително Уимбълдън и Мастърса в Рим. Италианецът в момента е втори в ранглистата на ATP.

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#Яник Синер

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