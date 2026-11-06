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Яник Синер се раздели с треньора Дарън Кейхил след пет години съвместна работа (ВИДЕО)

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Спорт
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Италианецът спечели пет титли от Големия шлем и достигна върха в световната ранглиста под ръководството на австралиеца, а Магнус Норман е сочен за негов наследник

Яник Синер се раздели с треньора Дарън Кейхил след пет години съвместна работа (ВИДЕО)
Снимка: AP Photo
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Яник Синер официално потвърди раздялата си с треньора Дарън Кейхил, слагайки край на едно от най-успешните партньорства в съвременния мъжки тенис. Двамата работиха заедно в продължение на пет години, през които италианецът се утвърди сред водещите състезатели в света.

Под ръководството на 61-годишния австралиец, който беше част от треньорския екип заедно със Симоне Ваньоци, Синер спечели пет титли от Големия шлем и прекара общо 95 седмици на първото място в световната ранглиста.

Кейхил първоначално планираше да прекрати треньорската си кариера в края на миналия сезон, но двамата постигнаха необичайна договорка. Ако Синер спечели титлата на "Уимбълдън“, италианецът щеше да получи правото да реши дали наставникът му да остане още една година. След успеха в Лондон австралиецът продължи работата си с него и през 2026 година.

Синер се сбогува с дългогодишния си наставник чрез емоционално послание в социалните мрежи.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Jannik Sinner (@janniksin)


"Дарън беше изключително важна част от моя път. Искам да му благодаря за доверието, честността и отдадеността. Той ми помогна да израсна както като тенисист, така и като човек, а неговите съвети ще останат с мен през цялата ми кариера“, написа италианецът.

Според информацията на Sky Sports основен кандидат за наследник на Кейхил е шведският специалист Магнус Норман, който се очаква да се присъедини към екипа на Синер през 2027 година. Той ще работи съвместно със Симоне Ваньоци, който остава на поста си.

50-годишният Норман има значителен опит на най-високо ниво. Той изведе сънародника си Робин Сьодерлинг до две участия във финала на "Ролан Гарос“ и място сред първите петима в световната ранглиста. Впоследствие шведът помогна на Стан Вавринка да спечели три титли от Големия шлем.

Междувременно Синер продължава възстановяването си от контузия в коляното, която го извади от състезанията след спечелването на втората му титла на „Уимбълдън“ през юли. Италианецът вече е взел решение да не участва в оставащите турнири от календара на АТП през 2026 година.

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#Дарън Кейхил #Яник Синер

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