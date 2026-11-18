Карлос Алкарас направи силна заявка за титлата на Финалите на АТР, след като постигна убедителна победа над бившия №1 в света Даниил Медведев. Испанецът се наложи с 6:2, 6:4 в Торино и се доближи до място на полуфиналите. Световният №2 продължи впечатляващата си серия в зала, като вече има 11 поредни победи, а срещу руснака не допусна нито една точка за пробив.

Единственото притеснение за Алкарас дойде във втория сет, когато при аванс от 2:1 и пробив в своя полза получи медицинска помощ за горната част на лявото бедро. Испанецът обаче не показа видими признаци на дискомфорт и продължи да доминира на корта. Той завърши двубоя за 72 минути, демонстрирайки разнообразие от печеливши удари.

С успеха Алкарас записа втора победа в група „Иван Лендъл“. Той ще си осигури място на полуфиналите още в сряда, ако Франсис Тиафо спечели поне един сет срещу Флавио Коболи в другия мач от групата. Последният съперник на испанеца в груповата фаза ще бъде именно италианецът Коболи, като двубоят им е насрочен за петък.

Медведев, който започна участието си с победа над Коболи, ще се изправи срещу Тиафо в последния си мач от групата.