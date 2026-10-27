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ПСЖ е клуб на годината, Барселона е номер 1 при жените

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Усман Дембеле получи наградата от сънародника си Патрик Виейра.

псж клуб годината
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Шампионът на Европа Пари Сен Жермен получи наградата за Клуб на годината на церемонията по връчването на "Златната топка" за 2026 година, която за първи път се състоя в Лондон. Парижани поличават отличието за втора поредна година.

Тъй като основният състав на ПСЖ имаше мач по същото време (победа с 2:0 срещу Олимпик Лион), трофеят от името на отбора бе приет от френското крило Усман Дембеле, който го получи лично от ръцете на легендата Патрик Виейра.

Тимът воден от Луис Енрике записа исторически сезон, изпълнен с рекорди. Парижани спечелиха Шампионската лига след драматичен финал с дузпи срещу Арсенал. Освен това завоюваха титлата в Лига 1, Купата на Франция, Суперкупата на страната, Суперкупата на Европа и Междуконтиненталната купа.
ПСЖ беше предпочетен пред останалите претенденти в категорията: Арсенал, Байерн (Мюнхен), Бодьо/Глимт и Фламенго.

При жените Барселона бе избран за Клуб на годината след доминацията си в Испания и Европа през миналия сезон. Каталунките заслужиха признанието след кампания, в която спечелиха и четирите трофея, за които се бориха.

Воденият от Пере Ромеу състав триумфира в испанското първенство, Купата на кралицата, Суперкупата на Испания и Шампионската лига. Барселона получава наградата за трети път след отличията през 2023 и 2024 година, а през миналата тя беше спечелена от Арсенал.

През шампионския сезон Барселона отбеляза 194 гола и допусна само 21.

Няколко индивидуални награди отидоха в ръцете на състезателки на Барселона, включително и "Златната топка". Испанската звезда Алексия Путеяс заслужи третото си отличие в кариерата, оформяйки исторически хеттрик след триумфите си през 2021 и 2022 г.

За най-добра млада състезателка бе избрана 20-годишната полузащитничка Вики Лопес. Тя грабна приза за втора поредна година. Най-добра вратарка е Каталина Кол, записала забележителните 23 чисти мрежи в 39 мача. Наставникът Пере Ромеу беше отличен за перфектния си дебютен сезон начело на отбора.

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#Златна топка 2026 година #ЖФК Барселона #ПСЖ

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