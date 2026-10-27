БАБХ и КЗП затвориха кухня-майка на голяма търговска верига в Пловдив

Българската агенция по безопасност на храните и Комисията за защита на потребителите затвориха централната кухня-майка на голяма търговска верига в Пловдив.

Обектът е запечатан поради изключително занижена хигиена и сериозни нарушения, застрашаващи здравето на потребителите. Затворени са и други топли витрини в хранителни магазини в София и Пазарджик.