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БАБХ и КЗП затвориха кухня-майка на голяма търговска верига в Пловдив

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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Затворени са и други топли витрини в хранителни магазини в София и Пазарджик

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Българската агенция по безопасност на храните и Комисията за защита на потребителите затвориха централната кухня-майка на голяма търговска верига в Пловдив.

Обектът е запечатан поради изключително занижена хигиена и сериозни нарушения, застрашаващи здравето на потребителите. Затворени са и други топли витрини в хранителни магазини в София и Пазарджик.

Кремена Стоева, директор на дирекция „Контрол на храните“ към БАБХ: "Затварянето се е наложило поради лоши хигиенни условия в обекта, както и липса на данни за проследяване на приготвяните храни в обекта. Обявяването на търговските вериги ще стане по-късно, когато проключи целияТ етап на проверките. Освен този обект са затворени още две топли точки, които също приготвят готова кулинарна продукция, нарушенията са идентични с тези на кухнята майка."

#София и Пазарджик #топли витрини #кухня-майка #затваряне #проверки на БАБХ #Пловдив #новини в Метрото

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