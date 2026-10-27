БАБХ и КЗП затвориха кухня-майка на голяма търговска верига в Пловдив

Затворени са и други топли витрини в хранителни магазини в София и Пазарджик
Българската агенция по безопасност на храните и Комисията за защита на потребителите затвориха централната кухня-майка на голяма търговска верига в Пловдив.
Обектът е запечатан поради изключително занижена хигиена и сериозни нарушения, застрашаващи здравето на потребителите. Затворени са и други топли витрини в хранителни магазини в София и Пазарджик.
Кремена Стоева, директор на дирекция „Контрол на храните“ към БАБХ: "Затварянето се е наложило поради лоши хигиенни условия в обекта, както и липса на данни за проследяване на приготвяните храни в обекта. Обявяването на търговските вериги ще стане по-късно, когато проключи целияТ етап на проверките. Освен този обект са затворени още две топли точки, които също приготвят готова кулинарна продукция, нарушенията са идентични с тези на кухнята майка."