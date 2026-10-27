ЕК предлага увеличаване на състава и правомощията на "Фронтекс"

Европейската комисия предлага разширяване на състава и правомощията на „Фронтекс“ – европейската агенция за гранична и брегова охрана.

Ако предложенията бъдат приети, агенцията ще може да организира прехвърляния на нелегални мигранти в държави извън ЕС.

Новите правила ще засилят мандата на агенцията, позволявайки ѝ да действа по-бързо и по-ефективно, като същевременно бъде снабдена с най-съвременно оборудване и технологии.

Предложението предвижда постоянният състав на „Фронтекс“ постепенно да нарасне до 30 000 служители. Ще бъде създадена и група за бързо реагиране - в кратки срокове при извънредни ситуации.

Еврокомисарят по въпросите на миграцията Маркус Брунер посочи, че за първи път „Фронтекс“ ще получи изричен мандат да следи социалните мрежи за съдържание, което застрашава хората или сигурността на границите на блока.