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ЕК предлага увеличаване на състава и правомощията на "Фронтекс"

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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Европейската комисия предлага разширяване на състава и правомощията на „Фронтекс“ – европейската агенция за гранична и брегова охрана.

Ако предложенията бъдат приети, агенцията ще може да организира прехвърляния на нелегални мигранти в държави извън ЕС.

Новите правила ще засилят мандата на агенцията, позволявайки ѝ да действа по-бързо и по-ефективно, като същевременно бъде снабдена с най-съвременно оборудване и технологии.

Предложението предвижда постоянният състав на „Фронтекс“ постепенно да нарасне до 30 000 служители. Ще бъде създадена и група за бързо реагиране - в кратки срокове при извънредни ситуации.

Еврокомисарят по въпросите на миграцията Маркус Брунер посочи, че за първи път „Фронтекс“ ще получи изричен мандат да следи социалните мрежи за съдържание, което застрашава хората или сигурността на границите на блока.

Маркус Брунер, еврокомисар по миграцията:“За първи път “Фронтекс” ще има изричен мандат да следи социалните мрежи за съдържание, което застрашава хората, а също така сигурността на границите. Вторият аспект е осигуряването на по-добър достъп до важна информация. Така можем да противодействаме на събитията, преди те реално да прераснат в криза. Третият, изключително важен момент, е свързан със случаите, в които съществува заплаха за границите ни, а оттам и за общата ни сигурност: в такива ситуации ще бъде задействана сила за бързо реагиране, която да се намеси незабавно. Искаме “Фронтекс” да бъде на място в рамките на часове, а не след седмици, както е в момента.“

#увеличаване на състава #реформа #ЕК #ФРОНТЕКС

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