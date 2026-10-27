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Как са вербувани шпионите, участвали в мрежата за саботажи в Румъния?

Стилиян Деянов от Стилиян Деянов
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Румъния е разкрила руска шпионска мрежа за саботажи, отговорна за инциденти, свързани с военни обекти на територията на страната. По данни на румънското разузнаване групата е имала задача да извършва саботажи както в Румъния, така и в други европейски държави.

От Букурещ предава кореспондентът на БНТ Стилиян Деянов.

Румънските власти съобщават, че става дума за организирана група за саботажи, действала на територията на целия Европейски съюз и създадена и контролирана от руските тайни служби.

Според съобщението на румънските служби хората, които е трябвало да извършват терористична дейност в рамките на мрежата, са били набирани по определен начин. Подбирани са лица с криминално минало или в затруднено финансово положение. Първоначално са им възлагани лесни задачи, като например да снимат обекти от интерес за руската държава, а след това – военни обекти. По-късно се е преминавало към палежи и атаки срещу военни заводи, а накрая – дори към убийства.

Румънските власти предупреждават, че за въвлечените в мрежата е много трудно да се измъкнат, тъй като са заплашвани с убийство от руската държава.

Конкретният случай е свързан с компанията „Карфил“ – румънски производител на оръжие и филиал на „Ромарм“, която е била атакувана. Заводът е бил подпален в средата на септември.

Задържани са трима души – двама в Германия и един в Полша. Двама от тях са беларуски граждани, а третият е украински гражданин. По данни на румънските власти обикновено за подобни операции се използват хора от бившите съветски републики или от Източна Европа.

#вербувани #шпионска мрежа #Русия #румъния #шпиони

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