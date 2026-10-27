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Спират движението на влаковете от 1 до 11 коловоз на Централна гара от 2 ноември до март догодина

Цанка Николова от Цанка Николова
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Започва нов етап от ремонта на Централна гара - София. От 2 ноември до март догодина движението на влаковете от 1-ви до 11-и коловоз ще бъде преустановено. Заради реконструкцията ще бъде въведена временна организация на движението на влаковете, а част от пътниците ще трябва да се прекачват на гара "Подуяне" и гара "Искър". Ремонтът на гара "София" преминава без прекъсване на влаковото движение.

Четири месеца и половина. Толква ще продължи този етап от реконструкцията.

инж. Пламен Добрев, директор на поделение "Управление на движението на влаковете и капацитета" в НКЖИ: "Влакове ще се движат единствено по 12-ти коловоз в гара "София", 13-ти и 14-ти коловози, втори челен, четвърти челен и шести челен коловоз. Като ще останат активни направленията във всичките посоки, които обслужва гара "София"."

В момента на гара "София" работят 8 коловоза за обслужване на пътници, от следващата седмица работещите ще бъдат само 5.

Петранка Димитрова: "Няма да го приемем много добре. Дано сполучливо да бъде всичко. Правят ремонт и после до няколко месеца и същото положение."

Заради ремонта Георги ще бъде командирован на гара "Искър".

Георги Аргиров, работник на Централна гара - София: "Това със сигурност ще създаде неудобство. Повечето колеги, които работят тук в гарата са извън населени места от София. Всяка сутрин стават в 3, в 4, за да дойдат в 6. Сега още 30 минути да отидат до една или друга крайна гара."

инж. Пламен Добрев, директор на поделение "Управление на движението на влаковете и капацитета" в НКЖИ: "Ще има мотриса, дизелова мотриса, която ще се движи от гара "София" до гара "Подуяне" и до гара "Искър". Съответно обратно от гара "Искър" и гара "Подуяне" до гара "София". Просто пътниците ще трябва да се прекачват от гара "Подуяне пътническа" до гара "Искър", съответно за съответния влак.

Албена Алексова, служител "Издаване билети" и информатор в БДЖ: "Те вече са свикнали с ремонта, който е на "София-Север". Хората се притесняват от гледна точка на това, че трудно подвижните, възрастните и с повече багаж как ще става прекачването. Ще бъдат поставени обяви с нали в колко ще е прекачването, кои влакчета."

Паралелно с новия ремонт продължава и досегашният от гара "София" посока северозападна България. При него също има трансфер на пътници от гара "София" до гара "София - Север". Очаква се в средата на следващата година движението да бъде без прекачване.

#до март 2027 г. #от 1 до 11 коловоз #спиране на движение #Централна гара - София #ремонт

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