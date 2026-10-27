„Семеен пакет плюс“ - как кабинетът ще подпомага семействата с деца?

По-високи семейни помощи, повече подкрепа за родителите и данъчни облекчения за семействата с деца. Това са част от предложенията, включени в подготвяния от правителството „Семеен пакет плюс“.

Кои разходи натежават най-много на семейния бюджет и на какви облекчения можем да разчитаме от следващата година?

В ателието си Траяна Лалева крои рокли, с които други жени сбъдват мечтите си за най-специалните дни в живота им. Извън работата си обаче тя има още една отговорна роля – майка е на три деца. Затова трябва умело да жонглира и със семейния бюджет.

Траяна Лалева: „Не е лесно, но това е смисълът на живота. Щастието, любовта и децата да са щастливи. Приоритет номер едно за държавата трябва да са децата.“

Предложенията за „Семеен пакет плюс“ поставят акцент върху увеличаването на семейните помощи, подкрепата за родителите през втората година на майчинството и данъчните облекчения за семействата с деца. Планира се и повишаване на обезщетението за отглеждане на дете през втората година, както и финансов стимул за майките, които се връщат по-рано на работа. За Траяна обаче е важно дали подкрепата ще отговаря на реалните ѝ нужди.

Траяна Лалева: „Без да смятаме лекарствата, дрехите и обувките, около 1500 евро за три деца са малко даже.“

Пакетът от мерки предвижда данъчни облекчения за определени разходи за развитието на децата извън задължителното училищно обучение. За децата на Траяна това са народните танци, като месечната такса за едно дете е 60 евро.

Траяна Лалева: „Доста скъпо излиза – костюми, тренировъчно облекло, такса също. Да поемат част от разхода, примерно таксите. Родителите да пазят касови бонове и да се връща от държавата тази сума.“

В подкаста „Бизнес.БГ“ президентът на КНСБ Пламен Димитров оцени новия семеен пакет като стъпка в правилната посока. Той обаче напомни, че доходите на хората трябва да догонват инфлацията. Според него минималната работна заплата за следващата година не бива да бъде по-ниска от 690 евро.

Пламен Димитров – президент на КНСБ: „Хората няма да издържат тази зима с тези заплати. Трябва да има поне 10% увеличение. Няма да приемат 660 евро. По-малко от 690 няма да приемат.“

Според работодателите ръстът на заплатите ще доведе до ново поскъпване на стоките в магазините и до увеличаване на инфлацията.

Добрин Иванов – изпълнителен директор на АИКБ: „Работодателите не искат ниски заплати, минимални заплати, средни заплати и всякакви ниски доходи. Но те искат доходите да растат съобразно възможностите на предприятията и на икономиката.“

За Траяна най-важното е да има сигурност и предвидимост, когато планира семейния бюджет. Тя иска да знае, че може да осигури необходимото за образованието на децата си и за всичко, което им помага да растат и да се развиват. Очаква държавата да ѝ помогне да бъде по-добър родител, без постоянно да се притеснява дали средствата ще стигнат.