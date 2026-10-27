БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обвиненият за убийството на Слави Бинев остава в ареста
Чете се за: 02:52 мин.
ЦИК обяви резултата от вота, до урните са отишли 1 525...
Чете се за: 01:22 мин.
АПИ: Шофьорите да тръгват с автомобили, готови за зимни...
Чете се за: 01:12 мин.
Застудяване и валежи: Кога идва снегът и кога ще пуснат...
Чете се за: 06:25 мин.
Хари Кейн е новият носител на "Златната топка"
Чете се за: 06:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

„Семеен пакет плюс“ - как кабинетът ще подпомага семействата с деца?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нивелина Няголова-Георгиева
A+ A-
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

По-високи семейни помощи, повече подкрепа за родителите и данъчни облекчения за семействата с деца. Това са част от предложенията, включени в подготвяния от правителството „Семеен пакет плюс“.

Кои разходи натежават най-много на семейния бюджет и на какви облекчения можем да разчитаме от следващата година?

В ателието си Траяна Лалева крои рокли, с които други жени сбъдват мечтите си за най-специалните дни в живота им. Извън работата си обаче тя има още една отговорна роля – майка е на три деца. Затова трябва умело да жонглира и със семейния бюджет.

Траяна Лалева: „Не е лесно, но това е смисълът на живота. Щастието, любовта и децата да са щастливи. Приоритет номер едно за държавата трябва да са децата.“

Предложенията за „Семеен пакет плюс“ поставят акцент върху увеличаването на семейните помощи, подкрепата за родителите през втората година на майчинството и данъчните облекчения за семействата с деца. Планира се и повишаване на обезщетението за отглеждане на дете през втората година, както и финансов стимул за майките, които се връщат по-рано на работа. За Траяна обаче е важно дали подкрепата ще отговаря на реалните ѝ нужди.

Траяна Лалева: „Без да смятаме лекарствата, дрехите и обувките, около 1500 евро за три деца са малко даже.“

Пакетът от мерки предвижда данъчни облекчения за определени разходи за развитието на децата извън задължителното училищно обучение. За децата на Траяна това са народните танци, като месечната такса за едно дете е 60 евро.

Траяна Лалева: „Доста скъпо излиза – костюми, тренировъчно облекло, такса също. Да поемат част от разхода, примерно таксите. Родителите да пазят касови бонове и да се връща от държавата тази сума.“

В подкаста „Бизнес.БГ“ президентът на КНСБ Пламен Димитров оцени новия семеен пакет като стъпка в правилната посока. Той обаче напомни, че доходите на хората трябва да догонват инфлацията. Според него минималната работна заплата за следващата година не бива да бъде по-ниска от 690 евро.

Пламен Димитров – президент на КНСБ: „Хората няма да издържат тази зима с тези заплати. Трябва да има поне 10% увеличение. Няма да приемат 660 евро. По-малко от 690 няма да приемат.“

Според работодателите ръстът на заплатите ще доведе до ново поскъпване на стоките в магазините и до увеличаване на инфлацията.

Добрин Иванов – изпълнителен директор на АИКБ: „Работодателите не искат ниски заплати, минимални заплати, средни заплати и всякакви ниски доходи. Но те искат доходите да растат съобразно възможностите на предприятията и на икономиката.“

За Траяна най-важното е да има сигурност и предвидимост, когато планира семейния бюджет. Тя иска да знае, че може да осигури необходимото за образованието на децата си и за всичко, което им помага да растат и да се развиват. Очаква държавата да ѝ помогне да бъде по-добър родител, без постоянно да се притеснява дали средствата ще стигнат.

#Семеен пакет плюс #семейства с деца #подпомагане #правителство #мерки

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по борба пряко по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по борба пряко по БНТ 3
Ламин Ямал спечели „Златното момче“ за трета поредна година
2
Ламин Ямал спечели „Златното момче“ за трета поредна...
Дъжд и гръмотевици днес, сняг в събота
3
Дъжд и гръмотевици днес, сняг в събота
Мъж загина при нелепа катастрофа, главен път Е79 е затворен
4
Мъж загина при нелепа катастрофа, главен път Е79 е затворен
След изборите: "Възраждане" с първа пресконференция след вота
5
След изборите: "Възраждане" с първа пресконференция след...
Митничари задържаха над 2,1 млн. заготовки за цигарени кутии и материали за производство на цигари край Монтана
6
Митничари задържаха над 2,1 млн. заготовки за цигарени кутии и...

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
2
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
3
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Политика

ЦИК обяви резултата от вота, до урните са отишли 1 525 034 българи (23%)
ЦИК обяви резултата от вота, до урните са отишли 1 525 034 българи (23%)
Премиерът Радев за поисканата оставка на шефа на НСО: Чакаме резултатите от разследването на Военна прокуратура Премиерът Радев за поисканата оставка на шефа на НСО: Чакаме резултатите от разследването на Военна прокуратура
Чете се за: 02:07 мин.
Бившият главен секретар на МВР Петър Тодоров: Кирил Петков и Асен Василев наредиха ареста на Бойко Борисов Бившият главен секретар на МВР Петър Тодоров: Кирил Петков и Асен Василев наредиха ареста на Бойко Борисов
Чете се за: 03:07 мин.
Парламентът ще заседава извънредно утре за палежа на "Старлинк" и помилванията на Огнян Атанасов и Динко Господинов Парламентът ще заседава извънредно утре за палежа на "Старлинк" и помилванията на Огнян Атанасов и Динко Господинов
Чете се за: 04:00 мин.
Преди втория тур: Кого ще подкрепят "Възраждане" на балотажа? Преди втория тур: Кого ще подкрепят "Възраждане" на балотажа?
6089
Чете се за: 01:25 мин.
След изборите: "Възраждане" с първа пресконференция след вота След изборите: "Възраждане" с първа пресконференция след вота
9515
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Обвиненият за убийството на Слави Бинев остава в ареста
Обвиненият за убийството на Слави Бинев остава в ареста
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Председателят на КЕВР: Цените на тока и парното няма да се променят Председателят на КЕВР: Цените на тока и парното няма да се променят
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Платен, отчетен, незавършен: Нов скандал в Сунгурларе заради строежа на дом за хора с увреждания Платен, отчетен, незавършен: Нов скандал в Сунгурларе заради строежа на дом за хора с увреждания
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Семен Новиков спечели титлата в категория до 87 кг класически стил на световния шампионат по борба Семен Новиков спечели титлата в категория до 87 кг класически стил на световния шампионат по борба
Чете се за: 01:20 мин.
Борба
ЦИК обяви резултата от вота, до урните са отишли 1 525 034 българи...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Израелците са изправени пред съдбовен избор - идва ли краят на...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Ваксините срещу грип: В някои лекарски кабинети дозите вече са...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Преобърнатият товарен кораб "Хорив" навлиза в български води
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ