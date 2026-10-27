София, Виена и Осло ще са най-студените европейски столици в сряда

И в близките дни ще се задържи предимно облачно и с валежи. В края на седмицата предстои съществено застудяване, при което сняг е възможно да превали не само в по-ниските планински райони, но и на места в Северна България.

През следващото денонощие снежната граница ще бъде на около 1600 метра надморска височина.

Ще вали главно в Северна България и в крайните източни райони от страната. Минималните температури ще бъдат между 3° и 10°, София - около 5°, по Черноморието - от 9° до 11°, а максималните - от 8° до 13° в Северна България и между 14° и 17° в Южна, в София - около 10°.

Ще духа слаб и умерен северозападен, в Източна България и по Черноморието -северен вятър.

И на морския бряг ще бъде облачно, с валежи, но предимно слаби. Максималните температури ще бъдат около 16° - 17°.

В планините ще бъде много ветровито, с временно силен североизточен вятър. Ще бъде предимно облачно, с валежи от дъжд, по високите части - от сняг.

И към времето в Европа. Ще продължи да вали на Британските острови, но вече слабо.

С валежи, на места значителни, ще бъде на Скандинавския полуостров. Ще превалява и в страните от Централна Европа, както и централните и източните части от Балканите. Интензивни валежи се очакват в Гърция.

София, Виена и Осло утре ще бъдат столиците с най-ниски максимални температури на континента - не повече от 10°.

У нас, в четвъртък предстои слабо затопляне. Ще вали отново главно в Северна и Източна България.

В петък и събота валежи, на места интензивни, ще има на много места в страната. Ще остане ветровито, а температурите ще се задържат почти без промяна.

В неделя валежите ще продължат, по-значителни в Централна и Източна България.

От север ще нахлува много студен въздух и със застудяването границата между сняг и дъжд ще се спуска все по-надолу и сняг е възможно да превали не само в по-ниските планински райони, но и на места в Северна България.