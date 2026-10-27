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Румен Радев: Не крием бюджета, ще го внесем до края на месеца

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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Чете се за: 02:22 мин.
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Премиерът Румен Радев обясни, че се водят тежки преговори с Европейската комисия по новия бюджет, но правителството е решено да защити социалната си програма.

Румен Радев, министър-председател:„Министерството на г-н Донев работи на денонощен режим, но има червени линии, от които ние не можем да отстъпим – това са пенсии, това са майчински, това са данъчни облекчения за деца, това са повишения на заплати, това са гарантиране на доходи."

Премиерът посочи, че препоръките на Брюксел са за драстично орязване на разходите, за да се намали дефицита.

Румен Радев, министър-председател: "А как ви се вижда намаляване от 5,7%, това е реален дефицит, той ще бъде признат от "Евростат", да го сведем до под 4, до 3,5. Това е изключително амбициозна задача и от това зависи до голяма степен и европейското финансиране за догодина и за следващата дългогодишна финансова рамка, така че ние в никакъв случай, както някои злоупотребяват, не крием бюджета, ще го внесем до края на месеца, между другото такъв е и срока. Но ние искаме да постигнем нашите цели при гарантиране на европейското финансиране и при един много добър баланс – между доходи на хора, между публични разходи капиталови, програми на общините."

Радев посочи, че отбраната остава сред акцентите в план-сметката за следващата година както заради ангажиментите към НАТО, така и заради ситуацията в Черно море. И увери:

Румен Радев, министър-председател: "Нашето управление е стабилно. Имаме ясна управленска програма, работим за нейното изпълнение, няма да казвам работим за нуждите на хората, защото това се превърна в клише, но правим всичко възможно и ще продължим да го правим.“

Във Велико Търново премиерът и регионалният министър обсъдиха важните инфраструктурни проекти за Северна България с кмета и председател на Националното сдружение на общините Даниел Панов.

#посещение във Велико Търново #Румен Радев, #ЕК #преговори #бюджет #новини в Метрото

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