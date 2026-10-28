Терапевтично градинарство: Пациенти в Испания се възползват от специална програма за психично здраве

В Испания, контакт с природата е част от програма за подобряване на психичното здраве. Програмата включва терапевтично градинарство.

Група пациенти са избрали да участват в сесия по терапевтично градинарство в Лас Росас, недалеч от Мадрид. Те засадиха марули, зеле и лук. Инициативата е насочена към възрастни, изпитващи лек до умерен стрес или емоционално претоварване.

Карлос Ернандес, пациент: "За моята тревожност, моят семеен лекар ми препоръча няколко сеанса по терапевтично градинарство, които работят наистина добре, защото сте в контакт с природата. Това държи ума ви зает, помага да се откъснете от нещата. Освен това можете да общувате с други хора, а това е много забавно."

Програмата получава указания от местни центрове за първична медицинска помощ. Тя е част от това, което организаторите описват като модел на "зелена рецепта". При него който лекарите препоръчват структурирано време сред природата като допълнителна мярка към традиционните подходи към грижите за психичното здраве. Дебора е получила стрес докато се е грижела за болната си дъщеря.

Дебора Нобле, пациент: "Вътре в нас има ритъм, който се опитваме да променим. Това ни учи да се върнем към истинската си природа, да се върнем към собствените си ритми, да даваме приоритет на онова, което наистина има значение, да се съсредоточим върху грижата за другите и за себе си."

От програмата обясняват новото в подхода.

Карлос Делгадо, директор на фондация "Лас Росас": "Идеята за терапевтична градина не е нова. Пионерското в този проект обаче е концепцията центровете за първична медицинска помощ да могат да издават "зелена рецепта", която предписва лекарства като алтернатива или допълнение към подходи, насочени към грижи за психичното здраве".

Програмата е с продължителност осем седмици, като участниците посещават по една сесия седмично. В края на програмата лекарите преглеждат напредъка на всеки пациент и оценяват дали природосъобразната интервенция е помогнала за подобряване на емоционалното му благополучие.