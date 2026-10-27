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Глоби за над 110 000 евро наложиха от КЗП на търговски вериги за нелоялни практики

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Комисията за защита на потребителите наложи санкции за над 110 хиляди евро на търговски вериги. Сред основните нарушения са разминавания между обявената цена и тази на касата, подвеждащи етикети и обявени промоции на стоки, които се изчерпват още в първия ден. Установени са и ощетяващи практики спрямо доставчици чрез такси за касетки.

Мая Манолова, председател на КЗП: "По този начин касетките на месечна база излизат на доставчика 36 евро, а стойността на самата касетка е 3 евро и половина, вие сте ги виждали тези касетки, те освен това не позволяват търговеца да обяви по подходящ начин произхода на стоката и собствената си марка, което нарушение по Закона за защита на конкуренцията, което се наказва със санкция до 10 % от оборота на търговската верига."

#четири търговски вериги #110 000 евро # глоби #КЗП #нелоялни практики #новини в Метрото

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