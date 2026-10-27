Глоби за над 110 000 евро наложиха от КЗП на търговски вериги за нелоялни практики

Комисията за защита на потребителите наложи санкции за над 110 хиляди евро на търговски вериги. Сред основните нарушения са разминавания между обявената цена и тази на касата, подвеждащи етикети и обявени промоции на стоки, които се изчерпват още в първия ден. Установени са и ощетяващи практики спрямо доставчици чрез такси за касетки.

Мая Манолова, председател на КЗП: "По този начин касетките на месечна база излизат на доставчика 36 евро, а стойността на самата касетка е 3 евро и половина, вие сте ги виждали тези касетки, те освен това не позволяват търговеца да обяви по подходящ начин произхода на стоката и собствената си марка, което нарушение по Закона за защита на конкуренцията, което се наказва със санкция до 10 % от оборота на търговската верига."



