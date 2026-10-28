Военните министри на България, Румъния и Турция се срещат днес в София

Военните министри на България, Румъния и Турция се срещат днес у нас. На тристранната среща ще участват и началниците на отбраната на трите държави.

Сред акцентите в разговорите се очаква да бъдат сигурността в Черноморския регион, сътрудничеството между трите държави и координацията на усилията за противодействие на заплахите в морското пространство.

Ще бъдат обсъдени и възможностите за укрепване на регионалната сигурност и практическото взаимодействие между съюзниците в НАТО. Срещата се провежда на фона на засилените усилия за укрепване на сигурността в Черно море.